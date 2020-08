Lanzan campaña en Nicaragua para evitar la migración irregular de jóvenes

Para ayudar a convencer a los jóvenes de que vale la pena no correr el riesgo de migrar sin papeles, estos tendrán acceso a un fondo de 15,2 millones de dólares administrados por Children Believe, a través del proyecto Confío, para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, indicó la ONG. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 20 ago (EFE).- La organización canadiense Children Believe lanzó este jueves en Nicaragua una campaña denominada "En mi nación está en mi corazón" que busca convencer a los jóvenes a no optar por la migración irregular, debido a los riesgos que acarrea.

"La campaña busca prevenir la migración irregular e informar a las personas sobre los riesgos involucrados", explicó Children Believe, en el lanzamiento de la campaña, desde una plataforma digital, debido a la pandemia de la COVID-19.

Para ayudar a convencer a los jóvenes de que vale la pena no correr el riesgo de migrar sin papeles, estos tendrán acceso a un fondo de 15,2 millones de dólares administrados por Children Believe, a través del proyecto Confío, para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, indicó la ONG.

El proyecto "capacita, brinda equipos, insumos, y fondos semilla, para que los jóvenes puedan iniciar sus negocios y generar ingresos, para que la migración irregular no sea la única alternativa para lograr su bienestar", dijo el gerente regional de Confío, Borys Chinchilla.

La campaña espera que las ayudas dirigida a los jóvenes, y el eventual desarrollo de sus propios negocios, sirvan de apoyo a los "factores motivadores", que hacen que estos permanezcan de forma natural en sus comunidades, "como su familia, costumbres, tradiciones y relativa seguridad versus el miedo a trasladarse a un lugar desconocido".

Children Believe basó su estrategia en un estudio de Confío que indica que los jóvenes centroamericanos de entre 15 y 24 años consideran que su futuro sería mejor en otros países, principalmente por la falta de opciones laborales, oportunidades educativas, por reunificación familiar o por la violencia.

Debido a que dicho estudio fue elaborado en 2017, no incluyó las razones políticas que han llevado a un éxodo de más de 100.000 nicaragüenses, que huyeron porque consideraron que sus vidas corrían peligro tras participar en protestas antigubernamentales, o porque sus problemas económicos se agudizaron en medio de la crisis económica que desencadenó el conflicto.