Olivia Wilde dirigirá una película de Marvel con una mujer como protagonista

Fotografía tomada el pasado 3 de noviembre en la que se registró a la actriz y directora estadounidense de cine Olivia Wilde, en Los Ángeles (California, EE.UU.) EFE/Christian Monterrosa/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 19 ago (EFE).- La actriz Olivia Wilde, que brilló con su debut en la dirección "Booksmart" (2019), tomará las riendas de una película de Sony sobre las historias de Marvel que tendrá una protagonista femenina.

El portal Deadline aseguró este miércoles que se espera que Spider-Woman sea el personaje principal de esa cinta, pero aclaró que no hay confirmación oficial al respecto.

Wilde escribirá junto a Katie Silberman esta cinta que producirá Amy Pascal.

Conocida como actriz principalmente por "House", Wilde fue una de las sorpresas del año pasado en el cine con su debut como directora en "Booksmart", una deslumbrante comedia feminista que encabezaron Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever.

"Booksmart" recibió el respaldo unánime de la crítica (tiene un 97 % de reseñas positivas en el agregador Rotten Tomatoes) y, aunque no logró un gran éxito en taquilla, se llevo el galardón a la mejor ópera prima en los premios Spirit del cine independiente.

Esta nueva película de Marvel se une a una agenda llena de proyectos para Wilde.

Por ejemplo, la cineasta tiene previsto dirigir en el futuro el thriller psicológico "Don't Worry Darling" con Florence Pugh como protagonista y Shia LaBeouf y Chris Pine en el reparto.

Y tiene otra cinta más como directora en el horizonte: una película biográfica sobre Kerri Strug, la gimnasta estadounidense que se convirtió en una de las grandes sensaciones de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Sony tiene los derechos cinematográficos de Spider-Man, que gestiona conjuntamente con Disney (propietaria de Marvel Studios) después de que el año pasado renovaran su acuerdo tras unas duras negociaciones que a punto estuvieron de acabar en fracaso.

"Spider-Man: Homecoming" (2017) y "Spider-Man: Far from Home" (2019), con Tom Holland como protagonista, recaudaron en todo el mundo más de 2.000 millones de dólares entre ambas.

La tercera película de esta saga retrasó su estreno hasta diciembre de 2021 debido al cierre total de Hollywood por la crisis global del coronavirus.