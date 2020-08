Aumenta la presión en Bielorrusia contra Lukashenko, nueva manifestación opositora

Agrega quotes de manifestantes ///Buenos Aires, 17 Ago 2020 (AFP) - Miles de personas se manifestaron este lunes en Argentina, en distintas ciudades del país, en contra del gobierno de Alberto Fernández y en desafío a la cuarentena cuando el país sudamericano afronta récords de contagios por el nuevo coronavirus.La protesta, convocada por redes sociales y alentada por referentes de la oposición, se da luego de que el gobierno anunciara el viernes la extensión hasta el 30 de agosto de las medidas de confinamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 90% de los casos.La manifestación mezcló reclamos contra la prolongación de la cuarentena, la reforma judicial que impulsa el gobierno, el pedido de mayores medidas contra la inseguridad y de políticas anticorrupción, entre otras reivindicaciones.Horas antes, el presidente había llamado a la unidad en un discurso por la conmemoración del fallecimiento del libertador José de San Martín (1778-1850), en el que cuestionó "la necedad de los otros"."Nos ha tocado vivir un momento único de la humanidad, no de la Argentina, donde una pandemia nos asedia, nos contagia, nos enferma, nos mata y que en verdad tenemos que reconstruir un país que han dejado aniquilado económicamente", dijo en alusión al gobierno de su antecesor Mauricio Macri (2015-2019), aunque sin mencionarlo."Han dejado endeudado de un modo impresionante, han condicionado el futuro de muchas generaciones y han sumido en la pobreza a más del 40% de los argentinos", subrayó Fernández."Unidos estoy seguro que venceremos", dijo Fernández parafraseando a San Martín.Según el último balance, Argentina registró 294.556 casos positivos y 5.750 muertos por covid-19, en tanto ha reportado nuevas infecciones por encima de las 5.000 diarias en los últimos siete días.La manifestación se produce pese a que desde esta semana se flexibilizarán actividades comerciales y recreativas en el área metropolitana de Buenos Aires, a pesar del alto nivel de contagios."Quieren dominarnos a través de la enfermedad, del encierro", dijo a la AFP Gustavo Álvarez, que alentó "a que la gente se rebele" contra la cuarentena mientras se manifestaba en el centro porteño.A su lado, Viviana Caferatta opinó que Argentina "no tiene un gobierno democrático". "Si estuviera (en el gobierno Donald) Trump acá o Macri sería otra", afirmó.Las consignas contra el gobierno también incluyeron insultos contra la vicepresidenta y exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015), quien afronta varias causas judiciales.Con barbijos y sin respetar el distanciamiento social los manifestantes se apilaron al grito de "¡Libertad, libertad!".Aunque no es la primera marcha de este tipo desde que el gobierno inició medidas de confinamiento, la de este lunes fue la más numerosa, con réplicas en las principales ciudades del país.El gobierno dispuso una cuarentena el 20 de marzo en todo el territorio, pero desde entonces se ha flexibilizado en gran parte del país. También lanzó una millonaria ayuda social y a empresas para apuntalar una economía en recesión desde 2018.sa-vid/piz