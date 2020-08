Novak Djokovic anuncia su participación en el Abierto de Estados Unidos

El tenista serbio Novak Djokovic. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC/Archivo

Belgrado, 13 ago (EFE).- El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció hoy que participará en los torneos "Western & Southern Open" y en el Abierto de Estados Unidos, que se celebrarán a finales de este mes en Nueva York.

"Me alegro de poder confirmar mi participación en Western & Southern Open y en el Abierto de EEUU este año", indicó Djokovic en su página web.

"No ha sido fácil tomar la decisión, sobre todo teniendo en cuenta todos los obstáculos y retos, pero me alegro de que nuevamente podré competir en la cancha de tenis", declaró el tenista.