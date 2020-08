Brasil envía ayuda a Líbano, donde explosión deja daños por 15.000 millones de dólares

Actualiza con cambio en el título y copete, información sobre interrogatorio de ministros y declaraciones de Aoun y Macron ///Beirut, 12 Ago 2020 (AFP) - La fiscalía de Líbano interrogará a partir del viernes a ministros y exministros sobre la presencia de toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, origen de la devastadora explosión que acentuó la crisis en el país.La deflagración, debida a toneladas de nitrato de amonio almacenado desde hacía seis años sin medidas de seguridad, como reconoció el propio primer ministro, causó al menos 171 muertos, más de 6.500 heridos, según un nuevo balance, y dejó a unas 300.000 personas sin vivienda.La tragedia alimentó la ira de los libaneses contra una clase política a la que acusan de corrupción e incompetencia.La mayoría de los dirigentes estaban al corriente de la presencia de esa sustancia química desde hacía meses, o incluso años, reconocieron algunos dirigentes y fuentes de las fuerzas de seguridad.El gobierno de Hassan Diab dimitió el lunes, pero una gran parte de la población reclama también la salida del jefe del Estado, Michel Aoun, así como la del jefe del Parlamento y que los dirigentes implicados sean castigados judicialmente por la explosión.Por eso, la fiscalía interrogará a ministros actuales y pasados a partir del viernes."El interrogatorio empezará con el exministro de Obras Públicas, Ghazo Aridi", indicó una fuente judicial, que precisó que la próxima semana también serán interrogados otros tres ministros, entre ellos Michel Najar, ministro de Obras Públicas que dimitió recientemente.- Entierros - Mientras tanto, los habitantes de Beirut continúan enterrando a las víctimas de la catástrofe.En la sede central de los bomberos de Beirut, cerca del puerto, se celebró el miércoles el funeral de uno de los diez bomberos fallecidos."Dios está contigo, nuestro héroe", reiteraron los bomberos entre lágrimas, cargando con el féretro de su camarada Jo Noun, de 27 años, envuelto en la bandera libanesa.El joven formaba parte del grupo enviado al puerto para intentar sofocar el incendio que causó la explosión del nitrato de amonio.Los cuerpos de seis bomberos siguen desaparecidos, entre ellos, tres miembros de una misma familia. "Enteros o en pedazos, queremos a nuestros hijos", declaró a la AFP Rita Hitti, que no ha dormido desde el drama, a la espera de noticias. - ¿Regreso de Hariri? - Una diplomática alemana se encuentra entre las víctimas. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, llegó el miércoles a la capital, y anunció una ayuda de un millón de euros (1,1 millón de dólares) para la Cruz Roja libanesa."Las estimaciones preliminares de las pérdidas registradas por la explosión en el puerto superan los 15.000 millones de dólares", dijo el presidente libanés durante un diálogo telefónico con el rey de España, Felipe VI, según la cuenta Twitter de la presidencia.La tragedia fue la gota que colmó el vaso para una población ahogada en una profunda crisis económica, a la que se suma la pandemia de nuevo coronavirus.En este contexto, el Parlamento se reunirá el jueves para aprobar el Estado de urgencia en la ciudad durante 18 días renovables.La gran cuestión ahora es la sucesión del gobierno. Aoun no anunció la fecha de las consultas vinculantes con los bloques parlamentarios, con las que se debe decidir el nombre del nuevo primer ministro. Y queda por ver si la magnitud del desastre incitará una decisión rápida.Un responsable político que pidió conservar el anonimato indicó a la AFP que los partidos tradicionales deseaban un "gobierno de unión".Según él, dos de los principales jefes políticos, el presidente del parlamento, Nabih Berri, y el veterano de la política, Walid Joumblatt, se inclinan por un regreso de Saad Hariri, que dimitió doce días después del levantamiento popular contra el gobierno en octubre.El movimiento chiita proiraní Hezbolá, muy influyente en la vida política libanesa, no se opone a esta vuelta, añadió esta fuente. El Hezbolá rechaza "un gobierno neutro así como los nombres que constituyen una provocación", según el diario al Akhbar, cercano a la formación chiita.En especial se opone al exembajador en la ONU, Nawaf Salam, que había sido mencionado y que goza de la aprobación del movimiento de protesta.El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles contra "toda interferencia externa" en los asuntos libaneses durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Hasan Rohani, en una referencia explícita a Irán y su aliado Hezbolá.lar-rh/at/elm/bc/mb/eb/af ------------------------------------------------------------- Brasil envía misión humanitaria al Líbano, encabezada por expresidente Temer =(Fotos+Video+Live Video)= Sao Paulo, 12 Ago 2020 (AFP) - El gobierno brasileño envió este miércoles una misión al Líbano con seis toneladas de alimentos, medicamentos y una comitiva encabezada por el expresidente Michel Temer, para apoyar al país tras las mortíferas explosiones."Esperamos que Brasil pueda cumplir esta misión humanitaria y que también pueda colaborar, con el permiso de las autoridades libanesas, con la pacificación interna del país", afirmó Temer (2016-2018) minutos antes de despegar en uno de los dos aviones militares que partieron de la base de la Fuerza Aérea en Sao Paulo.El presidente Jair Bolsonaro despidió personalmente a la comitiva, cuya misión calificó como un "acto simbólico, pero que sale del fondo del corazón de todo el pueblo brasileño". El cargamento incluye antibióticos, analgésicos, jeringas, 100.000 máscaras quirúrgicas y 300 respiradores pulmonares donados por el Ministerio de Salud, así como alimentos brindados por la comunidad de origen libanesa en Brasil, estimada en unos diez millones de personas. El expresidente Temer, de 79 años, es el octavo hijo de una pareja de libaneses que emigró a Brasil en 1925.Con varios procesos por corrupción pendientes ante la justicia, Temer obtuvo autorización judicial para viajar al exterior. El exmandatario llegó a estar preso por algunos días en 2019 y desde entonces tiene su pasaporte retenido por la justicia, que debe autorizar sus salidas al extranjero.El presidente de la poderosa Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, así como senadores y otros funcionarios del gobierno integran la comitiva, que hará escala en Fortaleza (noreste de Brasil), isla de Sal (Cabo Verde) y Valencia, antes de aterrizar en el Líbano. Las gigantescas explosiones el 4 de agosto -causadas por toneladas de nitrato de amonio almacenado inadecuadamente en el puerto de Beirut- dejaron 171 muertos y al menos 6.000 heridos, además de cientos de miles de personas sin hogar. La tragedia generó protestas que llevaron a la renuncia del primer ministro Hassan Diab. Los manifestantes libaneses quieren también la salida del jefe del Estado, el jefe del Parlamento y los diputados de los partidos políticos, acusados desde hace tiempo de corrupción y considerados responsables del desastre.mel/val/gm