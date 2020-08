Índice S&P 500 se acerca a techo histórico por apuestas sobre estímulos

(Amplía con cotizaciones nuevas, añade autores)

Por Medha Singh y Ambar Warrick

11 ago (Reuters) - El índice S&P 500 se acercaba el martes al máximo histórico que anotó en febrero, en un regreso a los niveles vistos poco antes de que estallara la crisis del coronavirus que provocó los derrumbes más dramáticos en la historia de Wall Street.

* El referencial de Nueva York se situaba alrededor de un 0,5% de su máximo del 19 de febrero, cuando los inversores empezaron a desprenderse de acciones en anticipación a lo que terminó convirtiéndose en la peor contracción de la economía estadounidense desde la Gran Depresión.

* Las tasas de interés ultra bajas, los billones de dólares provistos en estímulos y, recientemente, datos mejores a lo previsto en la temporada de resultados corporativos, han permitido a los tres principales índices de Wall Street recobrar fuerza.

* El índice Nasdaq, compuesto por los gigantes de la tecnología, se ha visto beneficiado por las empresas que generan ingresos a partir del consumo desde el hogar, como Amazon.com Inc, Netflix Inc y Apple Inc, aunque el martes en las operaciones de la mañana caía un 0,4%.

* En tanto, el promedio industrial Dow Jones avanzaba y se encontraba a un 5% de su máximo récord marcado en febrero.

* A las 1502 GMT, el Dow Jones subía 319 puntos, o 1,14%, a 28.109,42 unidades; mientras que el S&P 500 sumaba 12,15 puntos, o 0,36%, a 3.372,62 unidades; y el índice compuesto Nasdaq bajaba 44,92 puntos, o 0,41%, a 10.923,43 unidades.

* Los sectores de finanzas e industrias, que durante este año han quedado rezagados en la bolsa, eran los principales impulsores tras la racha alcista del S&P 500.

* En otro factor que sustentaba la confianza, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia se había convertido en el primer país del mundo en otorgar la aprobación regulatoria a una vacuna contra el COVID-19. Pero la rápida autorización inquietaba algunos expertos, ya que la vacuna aún no ha arrojado resultados de los ensayos clínicos de gran escala.

* Los inversores ahora esperan de que republicanos y demócratas resuelvan sus diferencias y acuerden otro programa de ayuda para apoyar a unos 30 millones de estadounidenses desempleados, ya que la batalla contra el virus está lejos de terminar y los casos en Estados Unidos superaron los 5 millones la semana pasada.

(Reporte de Ambar Warrick en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)