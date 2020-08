01/01/1970 Abraham Mateo reivindica el uso de la mascarilla: "Todo el mundo debería llevarla". MADRID, 10 (CHANCE) El cantante Abraham Mateo no estaba informado de la polémica que se ha desatado tras el último concierto del grupo Tabuerete, pero él tiene claro que el uso de la mascarilla es obligatorio y así lo reivindica: "Todo el mundo debería llevarla". SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



El cantante Abraham Mateo no estaba informado de la polémica que se ha desatado tras el último concierto del grupo Tabuerete, pero él tiene claro que el uso de la mascarilla es obligatorio y así lo reivindica: "Todo el mundo debería llevarla".



La polémica desatada por actitudes irresponsables en conciertos donde no se respeta la distancia de seguridad ni hace un uso correcto de la mascarilla, ha puesto en tela de juicio si en estos momentos es recomendable seguir celebrando actos que congreguen a un público notorio. Y con ello la sombra de un nuevo confinamiento planea sobre nuestras cabezas. Algo que para Abraham Mateo no supondría ningún problema, ya que, tal y como asegura, "Yo siempre he sido muy casero. He agradecido que la vida me haya dado la oportunidad de estar en casa tantos meses disfrutando de mi familia. Ha sido lo mas bonito de esta cuarentena. A veces había momentos de ansiedad. Pero en casa tengo un estudio de grabación".



Lejos de volver a tener que quedarnos en casa, esperemos, el cantante canario se mostró feliz de poder acompañar a Antonio Banderas la noche en la que al actor malagueño se le reconocía su labor solidaria en el marco del festival de Starlite: "Es una inspiración para todos los que venimos del mundo del arte, para mí es emocionante, he crecido con las películas de Antonio en casa".



Entrevista a Abraham Mateo:



Europa Press: Qué ganas de escucharte esta noche...Abraham Mateo: Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, de ver a Antonio (Banderas) y de cantar. Va a ser una noche muy especial, coincido con varios amigos.



Europa Press: Además es el cumpleaños de Antonio Banderas...A.M: Sí, la verdad, es una inspiración para todos los que venimos del mundo del arte, para mí es emocionante, he crecido con las películas de Antonio en casa.



Europa Press: ¿Cómo has pasado el confinamiento?A.M: Yo siempre he sido muy casero. He agradecido que la vida me haya dado la oportunidad de estar en casa tantos meses disfrutando de mi familia. Ha sido lo mas bonito de esta cuarentena. A veces había momentos de ansiedad. Pero en casa tengo un estudio de grabación.



Europa Press: A nivel profesional como se presenta la temporadaA.M: Pues complicada todo esta parado pero adaptándonos, espero dar en mis redes sociales las nuevas fechas.Europa Press: ¿Qué te parece la polémica por el concierto de Taburete?A.M: He visto un video que circula en twitter, me parece que todo el mundo debe llevar su mascarilla y entiendo lo que esta pasando, pero tampoco me he informado del tema.