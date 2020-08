Facebook desmantela red de cuentas falsas que promocionaban a Trump desde Rumania

Amplía con campaña dirigida a China ///San Francisco, 6 Ago 2020 (AFP) - Facebook desmanteló una red de unas 120 cuentas en su plataforma y en Instagram implicadas en una operación para promover la campaña de reelección del presidente Donald Trump y manejadas desde Rumania, anunció el jueves el grupo estadounidense.Los autores de la operación tenían cuentas falsas en las que se hacían pasar por estadounidenses, con páginas también falsas de supuestos simpatizantes del mandatario republicano. La red publicaba contenido sobre la campaña exaltando el apoyo al presidente Trump de los afroestadounidenses, los cristianos y el movimiento conspiracionista Qanon. En total, en julio, ambas redes sociales eliminaron más de 1.000 cuentas identificadas como "no auténticas" por su comportamiento destinado a engañar al público respecto de sus intenciones u orígenes.Estas campañas coordinadas "manipulan el debate público con fines estratégicos", dijo Nathaniel Gleicher, director de regulaciones de seguridad cibernética de Facebook. "Hacen borrosas las líneas entre debates sanos y manipulación". El gigante de las redes sociales está intensificando los esfuerzos para contrarrestar las operaciones de desinformación y la injerencia extranjera en el período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre. "Estamos atacando una parte del problema que representa un desafío para toda la sociedad. Está cada vez más claro que una organización no puede lograrlo por sí sola", dijo el ejecutivo. Gleicher se hizo eco así de las palabras del jefe del grupo, Mark Zuckerberg, quien ha pedido reiteradamente a las autoridades políticas que analicen los límites que deben definir qué contenidos y comportamientos pueden o no ser tolerables en las plataformas digitales. Las páginas de Facebook de la campaña gestionada desde Rumania eran seguidas por unas 1.600 personas, y las cuentas de Instagram por unas 7.200. "No hemos encontrado ninguna prueba de sus motivaciones, financieras o de otro tipo", dijo Gleicher en una conferencia de prensa. "Tal vez solo estaban creando una audiencia para monetizarla más adelante".Una campaña separada que fue desbaratada en julio por Facebook aparentemente estaba dirigida hacia China.La red social removió 303 cuentas de Facebook,181 páginas, 44 grupos y 31 cuentas de Instagram por violación de sus políticas contra "el comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad extranjera".La campaña fue operada de manera global, desde regiones que incluyen Norteamérica, Europa, Australia, Vietnam, Taiwán, Hong Kong e Indonesia, según Facebook. Los que estaban detrás de la campaña publicaron noticias y eventos globales, incluyendo las protestas de Hong Kong, las políticas de Estados Unidos hacia China, el movimiento Falun Gong y las críticas al gobierno chino, dijo Gleicher."Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación vinculó esta red con Truth Media, un medio de comunicación digital", dijo Gleicher, añadiendo que Facebook había prohibido el medio.juj/jul/bh/ll/lda/lp/mls