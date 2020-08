Argentina quiere alcanzar nuevo acuerdo con FMI antes de abril

(Bloomberg) -- Argentina quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo programa de financiamiento para finales de marzo, según una persona con conocimiento directo del asunto.

El Gobierno, que selló un acuerdo de deuda inicial de US$65.000 millones con sus acreedores privados el martes, quiere iniciar negociaciones formales con el Fondo después del 4 de septiembre, que es la fecha de entrada en vigor del acuerdo con los tenedores de bonos, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad porque las conversaciones son privadas.

El objetivo del país es tener un nuevo programa antes del final del primer trimestre de 2021, de modo que tenga tiempo suficiente para renegociar en mayo US$2.000 millones en pagos adeudados al Club de París, una agrupación informal de 22 prestamistas a países, según la persona.

Con la renegociación de la deuda privada casi completada, el presidente Alberto Fernández está dirigiendo su atención al FMI ya que el país quiere reajustar pagos de más de US$44.000 millones con su acreedor principal y reemplazar la línea de crédito stand-by firmada por la Administración anterior en 2018. Argentina podría solicitar formalmente el inicio de las conversaciones este mismo mes, dijo la persona. No obstante, los funcionarios del Gobierno han dicho públicamente que se tomarán su tiempo.

El jefe de gabinete de Argentina, Santiago Cafiero, dijo en una entrevista con TV Pública el miércoles que no había prisa por iniciar negociaciones con el FMI y agregó que el Fondo había sido franco en su comprensión de los límites socioeconómicos de Argentina y que esperaban que ello continuara.

Un portavoz del Ministerio de Economía declinó hacer comentarios El FMI está preparado para apoyar a Argentina, lo que incluye conversaciones con las autoridades sobre un nuevo programa cuando lo deseen, pero en este momento no se ha hecho ninguna solicitud, manifestó un portavoz del Fondo.

Uno de los principios del Club de París es que solo considera negociar sus préstamos con países que tienen un instrumento actual con la organización de Washington, según su sitio web. Se suponía que Argentina debía efectuar el pago de capital e intereses de US$2.000 millones en mayo, pero solicitó su aplazamiento un año.

Los pagos del principal al Fondo por parte del país no comienzan hasta el tercer trimestre de 2021. Está por ver si el país convierte su deuda con el FMI en una nueva versión del mismo acuerdo, conocido como acuerdo stand-by, o en un programa a más largo plazo que requiere más reformas, lo que se denomina mecanismo de financiación ampliado.

Nota Original:Argentina Seeks to Reach a New IMF Agreement Before April

©2020 Bloomberg L.P.