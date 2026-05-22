Rusia derriba 217 drones ucranianos sobre 18 regiones del país

Moscú, 22 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 217 drones ucranianos la pasada madrugada en 18 regiones rusas.

"Durante la pasada noche, los sistemas de defensas antiaéreas derribaron 217 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.

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Aunque el parte castrense no desglosa los drones interceptados en cada región, estos fueron abatidos en los territorios de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Nóvgorod, Oriol, Riazán, Smolensk, Tver, Tula, Yaroslavl, la región de Moscú y San Petersburgo.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, anunció por su parte que fueron tres los drones derribados en su región.

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El gobernador de Tula, Dmitri Milyáev, comunicó que las defensas abatieron ocho drones y no hubo víctimas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que se destruyeron seis drones que se dirigían a la capital rusa, que ha sido objetivo de ataques en los últimos días y que han dejado víctimas mortales.

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Mientras tanto, las autoridades de Bélgorod, donde recientemente el gobernador Viacheslav Gladkov abandonó el cargo, informaron de que un dron impactó contra un vehículo hiriendo a un hombre, que fue trasladado al hospital en estado grave. EFE