Canadá denuncia los "terribles abusos" contra activistas bajo custodia de Israel y pide rendición de cuentas

El Gobierno de Canadá ha denunciado este viernes los "terribles abusos" sufridos bajo custodia de Israel por activistas canadienses de la flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo por la Armada israelí y ha reclamado que los responsables "rindan cuentas".

"Acabo de recibir información de mis funcionarios que detalla el terrible abuso sufrido por ciudadanos canadienses que fueron detenidos en Israel", ha dicho la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, después de que más de 400 activistas, entre ellos más de 40 españoles, fueran deportados el jueves a Turquía.

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Así, ha recalcado que funcionarios canadienses "están sobre el terreno para garantizar que reciben atención médica urgente" para que "vuelvan cuanto antes a casa". "Canadá condena de forma inequívoca los graves malos tratos a los canadienses en Israel. Los responsables de estos atroces abusos deben rendir cuentas", ha zanjado.

Durante la jornada, la Coalición Flotilla de la Libertad (FFC) ha vuelto a denunciar "el violento secuestro de embarcaciones civiles en aguas internacionales" por parte de la Armada de Israel y ha mostrado su "alivio" por el hecho de que los activistas no estén ya bajo custodia israelí, al tiempo que ha adelantado que trabajará con los activistas para emprender acciones legales "por crímenes que incluyen agresión, detención ilegal y arbitraria, tratos crueles, inhumanos y degradantes, agresiones físicas, tortura psicológica y otras violaciones del Derecho Internacional".

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La FFC ha rechazado "cualquier intento de presentar el abuso y el trato degradante presenciado por el mundo en los últimos días como una conducta aislada o acciones de funcionarios extremistas", ante la catarata de condenas a las acciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo reprendiendo y humillando a los detenidos, esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod.

"La brutalidad difundida en las redes sociales, que incluye humillación deliberada, amenazas, violencia física, trato degradante y retórica abiertamente deshumanizante dirigida a civiles desarmados, no es una excepción", ha manifestado, tras las denuncias sobre agresiones a los activistas durante su periodo bajo custodia de Israel, incluida la publicación de fotografías que muestran hematomas y marcas por golpes.

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