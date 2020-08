Trump fija el 15 de septiembre como fecha límite para la venta de TikTok

CentralTrump fija el 15 de septiembre como fecha límite para la venta de TikTok Por Paul HANDLEY =(Fotos)= Washington, 3 Ago 2020 (AFP) - La popular aplicación de videos de propiedad china TikTok dejará de funcionar en Estados Unidos si no vende sus operaciones en el país antes del 15 de septiembre, preferiblemente a un comprador estadounidense, dijo el lunes el presidente Donald Trump."Fijé una fecha de alrededor del 15 de septiembre, para la cual dejará de estar operativa en Estados Unidos", dijo el mandatario a periodistas sobre TikTok. "Se cerrará el 15 de septiembre a menos que Microsoft o alguien más pueda comprarla y llegar a un acuerdo", señaló.Trump agregó presión sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, para alcanzar un trato, luego de que Microsoft confirmara durante el fin de semana que las partes estaban en conversaciones y que la Casa Blanca no insistiera con la amenaza de una prohibición inmediata.Washington sostiene que la aplicación TikTok recopila datos personales de los usuarios a los que el gobierno chino puede acceder y utilizar para inteligencia y otros fines. "No se puede ser controlado, por razones de seguridad, por China. Demasiado grande, demasiado invasivo", dijo Trump, aprobando las conversaciones de Microsoft con ByteDance.Utilizada por unos mil millones de personas en todo el mundo para hacer videos de 60 segundos en sus teléfonos celulares, TikTok es el último frente en las batallas políticas y comerciales entre Washington y Pekín que han marcado el gobierno de Trump.Si bien la compañía niega que los datos de sus usuarios sean entregados al gobierno chino, el fundador de ByteDance, Zhang Yiming, reconoció el lunes estar bajo presión y señaló que trabajan las 24 horas del día "para obtener la mejor salida posible". "Siempre nos hemos comprometido a garantizar la seguridad de los datos del usuario, así como la neutralidad y transparencia de la plataforma", dijo Zhang a empleados en un comunicado interno, según medios chinos.Sin embargo, dijo, TikTok enfrenta "crecientes complejidades en todo el panorama geopolítico y una importante presión externa". Y apuntó que la compañía debe enfrentar el desafío de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y de Trump, aunque "sin renunciar a explorar ninguna posibilidad". Como una posible medida alternativa, ByteDance planea trasladar las operaciones globales de TikTok al Reino Unido, según informó el lunes el periódico británico The Sun. - "Hipocresía y dobles raseros" - También el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó la presión de Estados Unidos, tildando a Washington de hipócrita por exigir la venta de TikTok."Estados Unidos está utilizando un concepto abusivo de seguridad nacional y, sin proporcionar ninguna prueba, está haciendo presunciones de culpa y emitiendo amenazas a compañías relevantes", dijo el portavoz Wang Wenbin."Esto va en contra del principio de la economía de mercado y expone la hipocresía y los dobles raseros típicos de Estados Unidos al defender la llamada equidad y libertad", añadió. Muy popular entre los jóvenes del mundo, Tiktok permite a los usuarios crear y compartir videos de hasta un minuto, a menudo divertidos pero también serios e incluso artísticos. TikTok niega ser una herramienta para la inteligencia china y dice que los datos de sus usuarios internacionales se mantienen en servidores fuera de China.Pero el secretario de Estado Mike Pompeo dijo el domingo que la información que compañías como TikTok están obteniendo sobre los estadounidenses "podrían ser su patrón de reconocimiento facial; información sobre su residencia, sus números de teléfono, sus amigos, con quiénes están conectados". El lunes, el senador demócrata Chuck Schumer dijo en Twitter que "una empresa estadounidense debería comprar TikTok para que todos puedan seguir usándolo y sus datos estén seguros". "Con TikTok en China, está sujeto a las leyes del Partido Comunista Chino que pueden requerir la entrega de datos a su gobierno. Se debe encontrar una forma segura para que TikTok continúe" operando en Estados Unidos, afirmó.Desde la Casa Blanca, Trump dijo que prefería que una compañía "muy estadounidense" comprara todo TikTok, en lugar de solo tener una gran participación. Pero también dijo que parte del dinero involucrado en ese acuerdo debería ir al Tesoro de Estados Unidos por hacerlo posible.Trump dijo la semana pasada que prohibiría la aplicación, lo que causó gran preocupación entre los usuarios en Estados Unidos, especialmente los creadores de contenido que ganan dinero en la plataforma. Muchos han publicado enlaces a sus cuentas de Instagram o YouTube para evitar perder seguidores si TikTok finalmente se bloquea.pmh/ad/lda -------------------------------------------------------------