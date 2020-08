Estados Unidos.- El dueño de 7-Eleven compra a Marathom Petroleum las gasolineras Speedway por 21.000 millones de dólares

03/08/2020 Gasolinera Speedway ECONOMIA Marathon Petroleum



TOKIO, 3 (EUROPA PRESS)



El grupo japonés Seven & i Holdings, propietario de la cadena 7-Eleven, ha alcanzado un "acuerdo definitivo" con la compañía estadounidense Marathon Petroleum para la adquisición de la red de gasolineras y tiendas de conveniencia Speedway por 21.000 millones de dólares (17.886 millones de euros) en efectivo para expandir su presencia en el mercado de Estados Unidos.



La transacción, que podría completarse en el primer trimestre de 2021 a expensas de la aprobación de los reguladores, representa la mayor operación corporativa en el sector energético estadounidense en lo que va de año y la mayor compra en la historia del grupo japonés.



De este modo, las empresas logran culminar al segundo intento sus negociaciones, que descarrilaron el pasado mes de marzo al no ser capaces de llegar a un acuerdo sobre el precio de los activos.



El acuerdo, por el que el dueño de 7-Eleven incorporará alrededor de 3.900 gasolineras y tiendas de conveniencia Speedway en Estados Unidos a sus más de 9.800 establecimientos en el país, incluye un contrato para el suministro de combustible durante los próximos 15 años a Speedway.



La compañía japonesa explicó que al cierre dela transacción contará con presencia en 47 de las 50 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos, convirtiéndose en "el claro líder del sector de tiendas de conveniencia en Norteamérica, que cuenta con un sustancial potencial de crecimiento".



Asimismo, Seven & i considera que la transacción permitirá extraer sinergias significativas manteniendo la flexibilidad financiera y un robusto balance contable.



"Anticipamos sinergias de entre 475 y 575 millones de dólares (405 y 490 millones de euros) al finalizar el tercer año desde el cierre de la operación y ahorros fiscales de unos 3.000 millones de dólares (2.558 millones de euros) al finalizar el decimoquinto año tras completar la compra", subraya la compañía.