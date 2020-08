Casa Real.- Unidas Podemos reclama la república tras la "huida" de Juan Carlos I: "No hay motivo para cargar" con la monarquía

17/01/2020 (I-D) El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra; y el secretario general de Podemos y vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Iglesias, durante la reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos donde se analiza el nuevo contexto político, en Madrid (España), a 17 de enero de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Unidas Podemos ha reclamado este lunes abrir el debate sobre el modelo de Estado, con "una república solidaria y plurinacional" porque, a su juicio, "no existe motivo alguno para continuar cargando con una monarquía carente de los mínimos valores éticos".



En un comunicado, la formación morada, que comparte Gobierno de coalición con el PSOE, ha expresado que la imagen del Rey Juan Carlos de trasladar su residencia fuera de España es "inaceptable para la mayoría" del "pueblo" y ha reiterado que "ningún cargo público se ampare en privilegios como la inviolabilidad". Además, ha reclamado "una justicia merecedora de tal nombre", que actúe "para evitar que ninguna persona pueda sustraerse a su acción, máxime cuando ello supone un motivo de vergüenza y bochorno para todo un país".



Por ello, desde el grupo parlamentario han declarado que no se puede "seguir impidiendo" el "debate social" sobre el modelo de Estado. "Pensamos que se abre paso la idea de una república solidaria y plurinacional donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas", ha recalcado el partido morado, que también ha insistido en una justicia "igual para todos".



En este sentido, desde Unidas Podemos valoran que la democracia española es "lo suficientemente madura como para eliminar cualquier limitación en la elección de todas sus instituciones". Así, ha declarado que "no existe motivo alguno para continuar cargando con una monarquía carente de los mínimos valores éticos" en un país, ha subrayado, que "lleva soportando sucesivas crisis económicas y sociales" que han repercutido en "las condiciones de vida la mayoría social".