Tenis.-Nick Kyrgios no jugará el US Open y critica a los jugadores que están teniendo una actitud "muy egoísta"

11/06/2019 FILED - 11 June 2019, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: Australian tennis player Nick Kyrgios in action against Italy's Matteo Berrettini during their men's singles round of 32 tennis match of the Stuttgart Open tennis tournament at Tennis Club Weissenhof. Kyrgios had criticized those in favor of holding the US Open amid the ongoing coronavirus pandemic. Photo: Silas Stein/dpa DEPORTES Silas Stein/dpa



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El tenista australiano Nick Kyrgios confirmó que no acudirá a Nueva York a finales de agosto para disputar el US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, por la crisis sanitaria producida por la pandemia del coronavirus, y aprovechó la ocasión para enviar un crítico mensaje con aquellos jugadores que .



"No jugaré este año en el US Open. Me duele en mi corazón no salir allí a competir, pero no voy a participar por la gente, por mi gente australiana, por los cientos de miles que han perdido la vida, por todos vosotros. Esta es mi decisión, guste o no", apuntó Kyrgios en un vídeo publicado en la plataforma 'Uninterrupted'.



El número 40 del mundo, que siempre se ha mostrado crítico con la celebración del 'grande' neoyorquino, indicó que no tenía "ningún problema" con la decisión de los organizadores de llevar a cabo el evento ni con los jugadores. "Si quieren ir, depende de ellos, pero siempre que actúen apropiadamente y de forma segura", advirtió antes de enviarles un duro mensaje para aludir a sus "razones" para no competir en la cita.



"Pero tenistas, tenéis que actuar en el interés de todos y trabajar juntos", remarcó, dejando claro que no ve bien a aquellos que han estado "intentando hacer dinero rápido organizando una exhibición", como podría ser el caso del serbio Novak Djokovic.



Kyrgios aseguró que esa actitud es "muy egoísta". "Pensad en la otra persona por una vez, eso es de lo que trata este virus, no importa vuestro ranking mundial o cuánto dinero tengáis. Actuad responsablemente. A aquellos jugadores que han estado acatando las reglas y actuando desinteresadamente, les digo que buena suerte. Jugad bajo vuestro propio riesgo, no tengo problema con eso", sentenció.



"Podemos reconstruir el deporte y la economía, pero nunca podremos recuperar la pérdida de vidas", resaltó el australiano, cuya baja se une a la de su compatriota Ashleigh Barty, actual número uno del mundo en la WTA y que también renunció a estar en Nueva York por la situación con la pandemia.