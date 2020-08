Marco de la O y Humberto Busto muestran paralelismos del poder en "El Chapo"

Fotografía Cortesía de la cadena de televisión A&E, fechada el 10 de agosto de 2017, donde se observa al mexicano Marco de la O (c), durante un capitulo de la serie El Chapo. EFE/Cortesía A&E/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 1 ago (EFE).- Para los actores mexicanos Marco de la O y Humberto Busto, la serie "El Chapo" es algo más que una historia sobre el narcotráfico, una prueba de ello es la rivalidad entre sus dos personajes, que, a su juicio, muestran los paralelismos del poder.

Por un lado está Joaquín "El Chapo" Guzmán (Marco de la O), el narcotraficante mexicano líder del cártel de Sinaloa que busca expandir su imperio de drogas por el mundo, mientras que Conrado Sol, "Don Sol" (Humberto Busto), un político corrupto, quiere establecer su poder aspirando a la silla presidencial.

"El personaje de Sol va en paralelo (con el Chapo), jamás se tocan pero van en el objetivo de ser los 'meros meros' o sea, los más poderosos. Uno por su lado en la política y otro en el narco, al final de cuentas buscan lo mismo: el poder absoluto a costa de todo y lo que cueste", cuenta Marco de la O en entrevista telefónica con Efe con motivo del lanzamiento de la tercera y última temporada de la serie.

Por su parte, Busto considera que es justamente la participación de Don Sol lo que hace que la discusión no se centre únicamente en la cuestión del narcotráfico, a diferencia de otras series que tratan el tema.

"La idea era que Don Sol pareciera un ratoncito en la primera temporada, que en la segunda temporada ya hubiera un enfrentamiento real entre estos dos entes y en la tercera temporada ver toda la complejidad de Don Sol para que pudiéramos cambiar la discusión y no centrarla solamente en el narco sino en el poder", explica.

"DON SOL", EL REFLEJO DE LO MALO

Al tratarse de la historia de un personaje que existe en la vida real como lo es El Chapo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, han sido muchos los rumores en torno a la identidad real de Don Sol, sin embargo, ambos actores enfatizan que este es un personaje completamente ficticio.

"Crearon a Don Sol para poder poner al antagónico de la serie, hacer una analogía y mostrar una cara desde la versión política", explica De la O, por lo que Busto basó su creación del personaje en varios políticos siniestros que han sacudido al planeta.

A pesar de la maldad y los secretos de quienes interpretan, tanto De la O como Busto aprecian de manera especial a sus personajes.

"De que lo quiero, lo quiero, pero como personaje no en la vida real porque ni lo conozco", contesta a Efe Marco de la O sobre el Chapo, mientras que Busto asegura que Don Sol "es sin duda un antes y un después profesionalmente hablando".

Para los actores, la posibilidad de interpretar a estos dos hombres fuertes y misteriosos les cambió la vida en muchos aspectos, y a dos años del final de su tercera temporada siguen cosechando los frutos de esa experiencia, pues esta última será transmitida por A&E a partir del lunes a las 20.50 horas (3.50 hora GMT).

A la transmisión de la serie se sumará la presencia de Marco de la O, quien al inicio de cada uno de los episodios contará sus experiencias como actor así como el detrás de cámaras que se vivió en el rodaje.

UNA GRAN PRODUCCIÓN

Para Marco de la O es importante resaltar el nivel de producción que tuvo la serie que fue grabada en Colombia, desde su punto de vista resulta un orgullo saber que la serie, que está hecha en español, está a la altura de series internacionales.

"Fue muy difícil y complicado llegar a la conclusión y ver que todo se hizo bien, el proyecto estaba cobijado de grandes productores, actores, fui muy afortunado y debemos sentirnos orgullosos de que se hizo en español por latinoamericanos", apunta.

