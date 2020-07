Jorge Javier Vázquez cumple 50 años con celebración incluida

25/07/2020 JORGE JAVIER VÁZQUEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Jorge Javier Vázquez cumple hoy 50 años y lo cierto es que ha tenido una celebración por todo lo alto. Nunca hemos visto al presentador festejar sus cumpleaños con sus compañeros o amigos de toda la vida, pero este año tan atípico parece que le ha hecho valorar otras decisiones. Lo ha hecho en su plató, en el de Sálvame que los viernes por la noche se convierte en el de La última cena, rodeado de todos los colaboradores y con muchas sorpresas que nos han dejado muy sorprendidos.



La cara visible de Mediaset ha estado acompañado de las personas que están con el diariamente y no ha podido ser más feliz. La última cena empezó como una programa incierto, ya que no se sabía si funcionaría o no, pero lo cierto es que ha encantado a los espectadores que cada viernes ha estado pegado a la pantalla para echarse unas risas con el show de los colaboradores.



Jorge Javier Vázquez no ha podido tener mayor celebración que estar en directo cocinando al lado de Belén Esteban para todos sus compañeros. Y es que como bien ha dicho él en muchas ocasiones, este formato le ha hecho despejarse, divertirse y ver lo turbulenta que puede ser la televisión.



A las doce de la noche se paraba el programa para felicitar al gran Jorge Javier Vázquez. Todos los colaboradores le felicitaban por sus 50 años, aplaudían y le gritaban como si no hubiese otra persona. El escritor se quedaba sin palabras y simplemente agradecía el apoyo y el cariño que había recibido y explicaba, que era una situación muy rara para él porque nunca había celebrado su cumpleaños.



Además de la pandemia mundial que estamos viviendo, Jorge Javier Vázquez ha tenido que hacer frente a la peor de todas las noticias, su amiga Mila Ximénez dejaba Sálvame para afrontar su lucha contra el cáncer de pulmón que padece. Una noticia que le caía como un jarro de agua fría, pero que sin duda le hacia saber que tenía que estar al lado de ella más que nunca.



Este viernes cuando llegaba al programa, sentía que debía pedir disculpas públicamente a otra amiga suya, Belén Esteban, por la actitud que tuvo con ella hace unas semanas cuando esta, en su vuelta al Deluxe, hizo un discurso en contra de la gestión política que se había llevado a cabo en España. Muy emocionada, la Esteban le agradecía que le pidiese perdón de manera pública y firmaban la paz.



A lo largo de la noche lo dijo en varias ocasiones, este sábado comienzan sus vacaciones y no hay nada mejor que irse unos días completamente en paz, contigo mismo y con la gente que te rodea. Jorge Javier Vázquez ya puede celebrar sus 50 años en secreto donde quiera y disfrutar de este descanso tan merecido que sin duda le hace falta para venir con más fuerza que nunca.