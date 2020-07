Dafne Fernández desvela el sexo del bebé que espera con Mario Chavarría

MADRID, 25 (CHANCE)



Si ayer hablábamos sobre la felicidad que sienten en estos momentos Sara Sálamo e Isco Alarcón, hoy tenemos que hablar del sexo del bebé que esperan Dafne Fernández y Mario Chavarría. Los dos tortolitos han subido un vídeo a sus redes sociales en el que desvelan cuál es el sexo del bebé que está en camino y como no podía ser de otra manera, lo han hecho de la manera más original posible.



Con una melodía muy emotiva, en el vídeo podemos ver a la pareja con un globo bien grande en el que pone "¿Chica o chico?". Al estallarlo, han salido muchísimos papelitos rosas y es que por fin saben que el bebé que esperan es una chica y aunque todavía no han desvelado cuál será el nombre que elijan, sus caras de felicidad lo dicen todo.



Hace unos días, Dafne Fernández confesaba para las cámaras de Europa Press su deseo de que el bebé que viene, mientras viniera con salud, el sexo era lo menos importante. Y ahora como no puede ser de otra manera, ha sido una alegría para la pareja saber tan pronto que dentro de unos meses podrán verle la carita a su hija ¡Muchas felicidades pareja!