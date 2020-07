Céspedes, Moncada y Aguilar sacan chispas con el bate en inicio de temporada

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 25 jul (EFE).- El inicio de la nueva temporada de las Grandes Ligas contó con la explosividad de los bates latinoamericanos, bien representados por los cubanos Yoenis Céspedes y Yoan Moncada, así como por el venezolano Jesús Aguilar, que sacaron chispas al conectar sendos cuadrangulares.

Céspedes regresó poderoso, aprovechando de inmediato la nueva regla de bateadores designados en la Liga Nacional al pegar un cuadrangular que envió este viernes al abridor Jacob deGrom y a los Mets de Nueva York a superar a los Bravos de Atlanta por blanqueada de 1-0 en su primer partido de la temporada regular.

Después de cinco entradas dominantes de deGrom, que estaba haciendo estallar el guante del receptor con bolas rápidas de cerca de 160 kilómetros por hora, Céspedes castigó al relevista Chris Martin (0-1) en el séptimo episodio para su primera pelota larga desde su anterior juego de Grandes Ligas, el 20 de julio del 2018.

El toletero se perdió la mayor parte de las últimas dos temporadas con una serie de lesiones en las piernas, requiriendo cirugía en ambos talones y luego una fractura en el tobillo después de una mala caída en su rancho que posee en Florida tras enfrentarse con un jabalí.

Los cambios en las reglas para esta temporada acortada retrasada por el coronavirus proporcionaron un bateador designado en los juegos de la Liga Nacional por primera vez, lo que le dio a los Mets un lugar perfecto para Céspedes cuando vuelve a la normalidad.

Sin aficionados en el Citi Field debido a la pandemia del coronavirus, fue fácil escuchar a los compañeros de equipo exclamar en voz alta en el banquillo cuando Céspedes envió su bambinazo a los asientos vacíos del jardín izquierdo.

El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, quien perdió su trabajo como cerrador durante una miserable temporada 2019, ponchó a dos en un noveno y se quedó con su primer salvamento.

También vivió una jornada triunfal el joven manejador dominicano, el novato Luis Rojas, que logró la victoria en su debut en las mayores.

El dominicano Marcell Ozuna pegó doblete y se fue 4-1 en su debut con los Bravos.

En el camino de la derrota, pero con el mismo poder ofensivo, Moncada mandó la pelota a la calle para los Medias Blancas de Chicago, que perdieron 5-10 contra los Mellizos de Minnesota.

Moncada (1) se estrenó en la temporada recortada a 60 juegos, conectando bambinazo de vuelta completa para la novena de Chicago.

El cubano pegó de cuatro esquinas en el segundo episodio al castigar los servicios del abridor puertorriqueño José Berríos, llevando a dos corredores en el camino, cuando restaba sólo un out para concluir el episodio.

El cubano pegó tres veces en cinco viajes a la caja de bateo, remolcó tres anotaciones y llegó una vez a la registradora.

El parador en corto dominicano Jorge Polanco respondió con un sencillo de dos carreras en la cuarta entrada para poner a Minnesota por delante para siempre.

Con el mismo protagonismo, el venezolano Aguilar conectó jonrón de dos carreras contra el abridor Aaron Nola y los Marlins de Miami vencieron 5-2 a los Filis de Filadelfia.

Aguilar y los Marlins se encargaron de arruinar el primer partido del piloto Joe Girardi con los Filis.

Aguilar (1) conectó sólo 1 de 5, pero fue un toletazo de vuelta completa llevando a un compañero por delante en el sexto episodio contra los lanzamientos de Nola, que apenas tenía registrado un out.

El abridor dominicano Sandy Alcántara (1-0) lanzó seis entradas y dos tercios, permitió tres imparables, jonrón, dio dos pasaportes y ponchó a siete bateadores.

Alcántara se acreditó la victoria luego de controlar a 24 bateadores.

En el camino perdedor, el venezolano Orlando Arcia bateó perfecto, pero no pudo evitar que los Cerveceros de Milwaukee perdieran 0-3 contra los Cachorros de Chicago.

Los Cerveceros, que tuvieron prácticamente a todos sus toleteros con la pólvora mojada, contaron con el bate oportuno de Arcia, que estuvo perfecto con el madero al hacer contacto con la bola en las tres ocasiones en que viajó a la caja de bateo.

El segunda base venezolano José Peraza se acercó a la perfección con el tolete para los Medias Rojas de Boston, que vencieron por paliza de 13-2 a los Orioles de Baltimore.

Peraza, el guardabosques Jackie Bradley Jr., Martínez y Pillar, conectaron sendos dobles como parte de una tercera entrada de cuatro carreras.

Peraza estuvo casi perfecto al ir cinco veces a la caja de bateo y conectar en cuatro ocasiones, remolcó dos carreras y llegó dos veces a la timbradora.

Su compatriota el segunda base venezolano Rougned Odor conectó doble remolcador de la única carrera del juego y los Vigilantes de Texas vencieron 1-0 a los Rockies de Colorado en partido de serie interligas.

Odor pegó imparable de dos almohadillas en la parte baja de la sexta entrada, remolcando a la registradora al antesalista Isiah Kiner-Falefa.