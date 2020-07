Los contagios de coronavirus se disparan en Argentina a 5.782 en un día

Una médica este miércoles por el Hospital Posadas en la Provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Argentina registró este miércoles 98 muertos por coronavirus y el total de fallecimientos desde la irrupción de la pandemia llegó a 2.588 mientras que el número de contagios escaló a 141.900 tras confirmarse en la jornada 5.782 nuevos positivos.

La provincia de Buenos Aires es el distrito con más casos confirmados (80.618, de los cuales 3.801 fueron registrados este miércoles ), seguida por la capital del país, con 49. 549 contagios confirmados, 1.390 de ellos contabilizados hoy.

De los 141.900 casos detectados desde el 3 de marzo y hasta el momento por las autoridades sanitarias de Argentina, donde rigen medidas de aislamiento desde el 20 de marzo, 1.096 son importados (0,8%), 43.748 son contactos estrechos de los casos confirmados (30,8 %), mientras que 72.527 (51,1 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA EN EL MOMENTO DE MAYOR AUMENTO DE CASOS

Pese al número creciente de casos, las autoridades decidieron comenzar a flexibilizar desde este lunes las medidas de aislamiento social en Buenos Aires y su cordón urbano, donde viven 14 millones de personas y es la zona de mayor circulación del virus en Argentina.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 55 % a nivel nacional, pero del 64,3% si sólo se considera Buenos Aires y su populosa periferia, los distritos que concentran casi el 92 % de los nuevos casos de coronavirus.

En el sector privado de salud en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reúne a la capital y a las populosas localidades que integran el cordón urbano que la rodea y pertenecen a la provincia de Buenos Aires, el porcentaje promedio de ocupación de camas de terapia intensiva se eleva hasta el 80%.

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), Claudio Belocopitt, dijo en un encuentro virtual con un grupo de corresponsales extranjeros que si la tendencia de aumento de casos continúa un par de semanas más "el sistema lo va a sufrir".

Belocopitt criticó la decisión de flexibilizar en estos momentos la cuarentena en el AMBA.

"Se está flexibilizando por una cuestión económica, social, psicológica y política. "No hay elementos sanitarios que permitan flexibilizar en este momento", aseguró.

En su opinión, "la flexibilización no ha sido una decisión que el Gobierno haya querido tomar por convicción sino que la tuvo que hacer porque la gente no quería mas cuarentena".

La paralización de la economía está profundizando la crisis de la economía argentina que se encuentra desde hace dos años en recesión, con altos niveles de inflación y más de un tercio de la población en la pobreza.

La nueva etapa de la cuarentena se extenderá hasta el 2 de agosto aunque la apertura estará sujeta a la evolución de los datos.

Toda esta nueva fase se aplicará en el AMBA y otras poblaciones de las norteñas provincias de Jujuy y Chaco, donde la circulación del virus sigue siendo alta, mientras que el resto del país continúa en la etapa de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio".