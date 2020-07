Fútbol.- Zidane: "Necesitamos un poco de relajación unos días"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró contento por poner fin a la temporada en LaLiga Santander con el titulo, para ahora pensar en descansar y relajar tras "un esfuerzo enorme", con la mente en remontar en la Liga de Campeones.



"No jugamos al nivel nuestro. No perdemos y ahora toca descansar. La temporada ha sido espectacular y tenemos que estar todos contentos de lo que hicimos. Hay un rival que se jugaba toda su temporada hoy y nosotros un poco menos", dijo en rueda de prensa.



Un Madrid ya campeón empató (2-2) en Leganés, ante un rival que se jugaba la permanencia y que terminó atacando con todo. Lo siguiente para el Madrid es la vuelta de octavos de final, con un 1-2 en contra, de Champions ante el City.



"Lo próximo que tenemos es pensar en la Champions, en el partido de vuelta, vamos a pelear nuestro pase. Pero ahora toca descansar un poco. Ha sido un esfuerzo tremendo, necesitamos un poco de relajación unos días", apuntó.



Además, Zidane se refirió a la puesta a punto de Hazard para ese partido, después de tener "molestias" en los últimos partidos. "Espero que se va a recuperar del todo en este parón", dijo sobre el belga, sin pararse mucho en más preguntas sobre Jovic, Bale y James.



"No estoy pensando ahora mismo en el City. Luego vamos a tener todo el tiempo cuando volvamos para pensarlo. Desconectar un poco del fútbol", añadió un Zidane que buscará un nuevo idilio con la Copa de Europa desde el 7 de agosto en el Etihad Stadium.