Selección argentina femenina de baloncesto lucha por igualdad de condiciones

Buenos Aires, 18 jul (EFE).- Las jugadoras de la selección argentina femenina de baloncesto emprendieron en plena pandemia una lucha contra el machismo estructural del baloncesto local, reclamaron "un proyecto a largo plazo" y pidieron, en diálogo con Efe, tener las mismas "condiciones" de trabajo que los hombres.

Las jugadoras de 'las Gigantes', como se conoce al seleccionado femenino argentino, denunciaron en una carta pública haber "tolerado y callado muchas situaciones difíciles y lamentables", que no tienen un cuerpo técnico, que dejaron de recibir las becas del Estado y remarcaron su preocupación por el futuro del baloncesto femenino argentino.

"Como no había un torneo, ni una lista de jugadoras, ni un proyecto, el Enard, que es la entidad del Gobierno que apoya a los deportistas, nos deja sin esa entrada económica y sin la obra social porque era como que la selección femenina no existía", dijo Sofía Aispurúa, jugadora de la selección y del Thunder Basket Matelica de Italia a Efe.

Tras la reclamación, 16 jugadoras recuperaron las becas y las obras sociales.

Sin embargo, Aispurúa explicó que este hecho fue solamente "la gota que rebalsó el vaso".

"Primero que todo me parece que tiene que estar claro si el entrenador que hoy tiene contrato (Leonardo Costa) va a ser o no nuestro técnico, por más que este año no haya torneos. Que estemos en una pandemia no justifica que no podamos entrenar o no tener contacto con un entrenador que nos de cosas para mirar o entrenar. Queremos un proyecto a largo plazo", dijo.

"También queremos una liga femenina más larga, más competitiva, con sueldos de verdad para que las jugadoras no tengan que tener otros trabajos. Y en la selección queremos tener los mismos recursos que tienen los chicos. Para tener resultados tenés que tener un apoyo desde el principio", añadió.

Para Aispurúa, de 25 años, hay una diferencia "abismal" entre las herramientas y los recursos del seleccionado femenino con respecto al masculino.

"No solo hablando desde lo económico. En la selección he tenido que hacer más de 14 horas en un aeropuerto sin comida porque los dirigentes no querían pagarla", dijo Aispurúa.

"Una vez en Vélez hemos tenido que dejar de entrenar en la cancha oficial porque vinieron un grupo de veteranos que tenía ganas de jugar un picadito (amistoso). Conozco chicas del interior del país a las que les pasan cosas mucho peores que las que me tocaron vivir a mí. Sé que la realidad del básquet femenino es tristísima y está a pasos lejanos, muy lejanos, de lo que son las condiciones que tienen los chicos", remarcó.

Aispurúa explicó que la lucha no es contra una institución, una persona o un directivo, sino contra el machismo estructural que hay en el baloncesto local.

"No solo hablo de la selección sino a nivel clubes. Tienen que cambiar todas las cabezas. El conflicto con la Confederación está con esta dirigencia, pero no es que con la anterior no hemos tenido problemas. No es nada personal", remarcó.

"El básquet es una profesión para nosotras, no es un hobby (pasatiempo). Yo me dedico igual que los chicos y quiero lo mismo como base para poder desarrollarme", reclamó.

Ornella Santana, jugadora de la selección y del RACA Granada español, le dijo a Efe que el principal reclamo es que haya "un proyecto" y que el equipo femenino "tenga las mismas posibilidades y condiciones que la rama masculina".

"Ojalá mejoren las condiciones, estamos haciendo todo lo posible para que eso pase. No sé en cuánto tiempo mejorará pero es necesario para que el básquet femenino crezca en Argentina", sostuvo.

Ornella explicó que emitieron el comunicado porque consideraron que era "la mejor manera de hacerse escuchar", tras esperar "respuestas que no llegaban".

Alejandro Pérez, periodista especializado en baloncesto con una vasta experiencia en radio, televisión y gráfica, dijo en diálogo con Efe que se "sorprendió" al ver la carta pública de 'las Gigantes'.

"Normalmente en los conflictos que hubo anteriormente en el básquet no se fue nunca por la vía de los medios de comunicación, de hacerlo público. No llevaba tanto esta conducción en la Confederación de gestión (asumieron en diciembre de 2019) y las chicas salieron con esa movida. Me sorprendió, pero entiendo que es justo el reclamo", afirmó.

También aseguró que es común que los directivos demoren en nombrar a los cuerpos técnicos cuando no hay torneos en el corto plazo para ahorrar sueldos.

"La mentalidad del dirigente confederativo es así. Está mal, no está bien, pero entiendo la lógica con la que los dirigentes piensan eso", sostuvo.

La periodista deportiva especializada en baloncesto Lucía Romero, que conduce 'Minuto para las pibas', un programa de radio íntegramente dedicado a la rama femenina de este deporte, sostuvo en diálogo con Efe que en Argentina se ve al baloncesto como "un deporte de hombres" y que "las chicas tienen desigualdades en todos los aspectos".

"Es importante que se empiece a visibilizar y a reclamar para que esto cambie. El comunicado surgió en nombre de 'las Gigantes', pero es solamente la selección y no lo publicaron las 12 jugadoras porque algunas no están a favor del momento o porque por interés personal prefieren no publicarlo. Fue un gran paso para la igualdad del básquet, pero le faltó fuerza y organización", analizó.

"Lo que está mal hoy no es solo la selección, es el todo. Creo que les faltó llamar a las jugadoras que estuvieron antes y sufrieron un montón de problemas y a las jugadoras que hoy no están en la selección", añadió.

Para Romero, en los últimos años se "achicó la brecha" entre las condiciones de los hombres y las mujeres, pero remarcó que todavía sigue "siendo demasiado amplia" y que por eso "apoya" el reclamo de las jugadoras.

"El cambio de paradigma en la sociedad patriarcal que vivimos no se va a dar de un día para el otro. Soy optimista, el cambio se va a dar, porque se está dando en todos los aspectos de la vida, pero no se va a dar el mes que viene y menos durante una pandemia. Lleva su tiempo", concluyó.

Sebastián Meresman