Daniel Arenas: "En las telenovelas ya no importa de dónde es el actor"

Fotografía cedida por Univisión del actor Daniel Arenas. . EFE/ Univisión /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Miami, 13 jul (EFE).- Cuando este 15 de julio se estrene "Médicos, línea de vida" en EE.UU. por Univision, el público hispano encontrará un elenco encabezado por una cubana, un venezolano y un colombiano. Para este último, el actor Daniel Arenas, esto "demuestra la gran cantidad de mitos que han ido quedando atrás en la televisión abierta".

Así lo afirmó en una entrevista con Efe el intérprete, que tiene una década abriéndose camino en el competitivo mundo de las telenovelas mexicanas. "Desde hace ya varias telenovelas no me piden que haga un acento 'neutro', sino que hable como hablo yo", ejemplificó Arenas, quien se ha destacado en producciones como "Mi marido tiene familia", "Corazón indomable" y "Despertar contigo".

"Creo que hemos llegado a un punto en el que los productores ya no están pensando en 'de dónde es un actor' o en balancear nacionalidades. Creo que cuando el productor José Alberto Castro 'El Guero' comenzó a armar el elenco estaba buscando a los mejores para sus personajes, eso es todo", aseguró.

Arenas comparte el liderazgo del reparto con la cubana Livia Brito y el venezolano Rodolfo Arenas, quienes interpretan a los personajes que enfrentan el triángulo amoroso principal.

"Es más, creo que Livia tiene tanto tiempo en México que a la mayoría se le olvida que no es mexicana", indicó Arenas, quien se mudó a ese país en 2010 y comenzó su relación con Televisa al formar parte de la telenovela "Teresa", protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aaron Díaz.

Esto ha sido posible también gracias a que, resaltó, el público es "cada vez más sofisticado y abierto" y "está consumiendo más programación internacional".

Eso sí, para Arenas va más allá de un efecto de las plataformas de "streaming": "El mundo es cada vez más pequeño gracias a las redes y a los viajes, claro antes de la pandemia", expresó.

Y ha sido "una bendición. Yo estoy cansado del racismo, de la discriminación, de que nos tratemos diferentes por de qué color es la piel o de dónde venimos, o cómo hablamos, qué acento tenemos", completó.

UN PERSONAJE MUY DIFERENTE

En "Médicos, línea de vida", Arenas interpreta al doctor David Paredes. "Es un hombre brusco. No tiene problemas en decir lo que piensa. Es muy duro", describió el actor, quien afirmó que se enamoró de él "porque está muy lejos de ser el típico protagonista de telenovelas".

"Por lo general son tipos tranquilos, moderados. Él es todo lo contrario, es lo que en Colombia llamaríamos de mecha corta", indicó.

Según Arenas, quien es hoy en día uno de los galanes más cotizados de las telenovelas mexicanas, es todo "un regalo" poder hacer "una persona normal" en ese género y en la televisión abierta.

Como inspiración tomó a su padre, quien también es cirujano. "Nos preparamos muy bien sobre las dinámicas de los médicos con los pacientes. Estos son personajes muy logrados y muy trabajados", afirmó.

El esfuerzo se llevó hasta a la escenografía: "Hasta tocó quitarle un poco de lujo al hospital, porque dijeron que no era muy realista. Él (el productor Castro) decía: 'yo lo quisiera hacer hasta como (la serie estadounidense) "Grey's Anatomy"', pero le tocó moderar todo, porque la historia tiene lugar en un hospital público en el centro de la Ciudad de México”, relató.

LA SEGUNDA TEMPORADA

La primera temporada de "Médicos, línea de vida" ya se transmitió en México con gran éxito y, según contó el actor, el plan era tener un descanso y comenzar a grabar la segunda temporada a principios del año que viene, por lo que hasta ahora "todo sigue igual" a pesar del parón por el coronavirus.

Lo mismo dijo a Efe Castro, quien reconoció que está debatiendo con su equipo la forma de incorporar la realidad de la pandemia de la COVID-19 a "Médicos, línea de vida 2", aunque lo que quieren evitar es "echar sal en la herida de alguien que ha sufrido por esta tragedia".

Arenas concuerda, aunque agrega que es esencial determinar cómo implementar las medidas de seguridad sanitaria.

"Yo estoy en Colombia, aunque no he podido de disfrutar de mi familia, porque acá las normas de confinamiento son muy estrictas", señaló.

Alicia Civita