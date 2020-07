Sir Patrick Stewart cumple 80 años y lo celebra recitando el soneto 80 de Shakespeare

MADRID, 13 (EUROPA PRESS) -



Sir Patrick Stewart se hizo viral hace unos meses con un video en Twitter en el que recitaba el soneto 116 de Shakespeare, y desde entonces ha estado compartiendo diferentes lecturas de la obra del dramaturgo inglés. Por su ochenta cumpleaños, como no podía ser de otra forma, ha decidido recitar el soneto 80, y es genial.



"Cuando era un niño, en la década de 1940, mi madre me cortaba rodajas de fruta (no había mucha) y cuando la ponía delante de mí decía 'una manzana al día mantiene alejado al médico", escribió el veterano actor en el tuit en el que recitaba el primer soneto de Shakespeare. "¿Qué tal un soneto al día mantiene alejado al médico? Aquí vamos con el primero".



Eso fue en marzo, y desde entonces el actor ha mantenido viva su promesa recitando uno de los pasajes en verso al día. Y más allá, ha hecho coincidir el número 80 con su propio cumpleaños. Y como no podía ser de otra forma, el vídeo se ha hecho viral.



https://twitter.com/SirPatStew/status/1282494876752531458?s=20



"No me había dado cuenta de que hemos llegado a un punto bastante significativo con éstos sonetos", explica Stewart en el video, publicado el domingo. "Acabamos de llegar a la mitad del camino. Todavía quedan 74 sonetos que recitar. Pero no sólo estamos a mitad de camino, también estamos en el punto del soneto 80, y eso tiene un significado especial para mí, porque mañana cumplo 80 años".



"Gracias por sintonizar y espero que hagas lo mismo mañana. Intentaré hacer que el soneto sea lo más alegre y festivo posible", añade antes de recitar el poema, como muestra de agradecimiento a sus incondicionales fans.