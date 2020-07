29/05/2020 Fútbol.- El alcalde de Cádiz afirma que el ascenso del equipo "es una magnífica noticia para la ciudad". El alcalde de Cádiz, José María González, ha felicitado al Cádiz Club de Fútbol por el ascenso a Primera División y ha afirmado que "es una gran alegría y una magnífica noticia para la ciudad por todo lo que implica". "Además, siempre fuimos de primera por afición y por cómo vivimos el fútbol. Ahora jugaremos en ella", ha añadido. DEPORTES ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ



El alcalde de Cádiz, José María González, ha felicitado al Cádiz Club de Fútbol por el ascenso a Primera División y ha afirmado que "es una gran alegría y una magnífica noticia para la ciudad por todo lo que implica". "Además, siempre fuimos de primera por afición y por cómo vivimos el fútbol. Ahora jugaremos en ella", ha añadido.



En una nota, ha manifestado que "el ascenso es una gesta que llena de alegría, y tal y como ha transcurrido la temporada para lograr el objetivo con tanta constancia, esfuerzo y unión es también una metáfora de lo que es Cádiz: una ciudad que lo único que necesita es recobrar la confianza en sí misma y que, cuando lo hace, es capaz de los logros más importantes, es capaz de todo".



El alcalde de Cádiz ha recalcado que el ascenso de categoría supone "una magnífica noticia para la ciudad, ya que en términos de promoción y repercusión de Cádiz se da un paso de gigante", y ha saludado la línea ascendente que lleva el club en los últimos años. "En el primer año de cada mandato en el que he sido alcalde de Cádiz, el club ha ascendido de categoría. Hace cuatro años fue en Alicante a Segunda y ahora en Cádiz a Primera, no se puede pedir más", ha afirmado.



José María González ha querido acordarse en estos momentos de felicidad del cadismo de "aquellos cadistas que tanto han querido al club y que no pueden, desgraciadamente, saborear este triunfo, como por ejemplo Baguetina, Manolo Santander y Michael Robinson, tres grandes aficionados cadistas a los que les hubiera encantado ver esto y que han fallecido recientemente".



"Me acuerdo de todos ellos, y de todos los sinsabores que ha tenido que soportar el cadismo hasta vivir una noche como esta", ha explicado, recordando en este punto "momentos complicados que ha vivido el club y la afición en Segunda División B, con algunos reveses muy duros".



Por último, el alcalde de Cádiz ha felicitado a todo el cadismo y al equipo por haber logrado "un objetivo tan complicado y hacerlo desde el respeto, la unión, la tolerancia, la fidelidad, la humildad, la constancia, valores muy necesarios hoy día, que tanto la afición como el club han promovido logrando que el equipo de la ciudad y la imagen de la ciudad de Cádiz desde el ámbito deportivo, sea reconocido en todo el país y levante cada vez más simpatía". "El cadismo merecía una alegría como esta", ha concluido.