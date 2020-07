El Gobierno de Nicaragua anuncia el inicio de una semana de celebraciones sandinistas

Un niño fue registrado el pasado jueves al pasar frente a un puesto de camisetas con motivos por el 41 aniversario de la revolución sandinista, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció el inicio de una semana de celebraciones sandinistas, este lunes, que arrancó con una marcha en el interior de una universidad estatal, y concluirá con un concierto virtual por el aniversario 41 de la revolución de 1979.

"Es el principio de la semana que nos lleva al 41/19, cuando el pueblo no se detiene", dijo la esposa del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

En el resto de esta semana, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pretende celebrar hechos relacionados con la guerra de guerrillas que sirvió para derrocar al gobernante Anastasio Somoza Debayle en 1979, hasta llegar al día en que se celebró la revolución nicaragüense, el 19 de julio de ese año.

La semana pasada, sin embargo, el FSLN decidió suspender el tradicional acto masivo por el aniversario del 19 de julio debido a la pandemia del coronavirus.

En lugar de conmemorar el 41 aniversario de la revolución con un acto presencial en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua, encabezado por el presidente del país, Daniel Ortega, los sandinistas lo celebrarán de manera virtual y con un concierto que será transmitido por el estatal Canal 6 de la televisión, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo.

"Al 41/19 y siempre más allá porque vencemos con buen corazón, con cariño, con entendimiento, con respeto, porque vencemos y venceremos con buena esperanza. Y sobre todo en este modelo de fe, de confianza en Dios, en Cristo Jesús, este modelo que siempre, siempre reconoce el gran poder de Dios en nuestras vidas", afirmó hoy la vicepresidenta.

El sacerdote Edwing Román, un descendiente del héroe nacional Augusto C. Sandino, criticó las celebraciones de los sandinistas.

"Jesús no ama la guerra, pero tampoco tolera una falsa paz. El mundo ofrece que solamente puede haber paz si no hay conflictos", sostuvo Román, considerado héroe en la ciudad de Masaya, por haber salvado la vida de cientos de personas durante los ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales en 2018.

Desde las protestas multitudinarias de 2018 contra Ortega, Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Este lunes la oposición y activistas, así como la comunidad sandinista de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), conmemoraron el segundo aniversario de un ataque de policías y civiles armados contra una parroquia católica que dejó dos estudiantes muertos.

Ortega ha dicho que hace dos años se defendió de un "golpe de Estado fallido". Los opositores, quienes llaman "dictador" a Ortega, lo acusan de cometer crímenes de "lesa humanidad", exigen su salida del poder.