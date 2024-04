The New York Times critica a Biden por evitar entrevistas con medios independientes

Nueva York, 25 abr (EFE).- The New York Times emitió este jueves una declaración en la que critica al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por evitar entrevistas con los medios independientes durante su mandato, algo que el rotativo califica de “preocupante”.

"Para cualquiera que entienda el papel de la prensa libre en una democracia, debería resultar preocupante que el presidente Biden haya evitado de manera tan activa y efectiva las preguntas de los periodistas independientes durante su mandato", anota un portavoz del medio en el comunicado publicado este jueves.

El periódico neoyorquino indica que el presidente demócrata en sus casi cuatro años de mandato ha concedido "muchas menos conferencias de prensa y entrevistas con periodistas independientes que prácticamente todos sus predecesores".

Según The New York Times, como medio ha buscado una entrevista con Biden, como lo ha hecho con todos los presidentes desde hace más de un siglo.

"Si el presidente decide no sentarse con The Times porque no le gusta nuestra cobertura independiente, tiene derecho y continuaremos cubriéndolo completa y justamente", anota el texto.

El medio detalla que esta opción de no dar entrevistas puede ser un "precedente peligroso que los futuros presidentes pueden utilizar para evitar el escrutinio y la rendición de cuentas".

"Es por eso que Arthur Sulzberger (presidente de The New York Times) ha instado repetidamente a la Casa Blanca a que haga que el presidente se siente con The Washington Post, The Wall Street Journal, Reuters, CNN y otras importantes organizaciones de noticias independientes en las que millones de estadounidenses confían para entender su gobierno", concluye el texto.

La declaración del rotativo se produjo tras un informe de la revista Politico sobre la escalada de tensiones entre el Times y la Casa Blanca.

Según Politico, algunos miembros del equipo de Biden creen que el Times no ha cubierto adecuadamente la importancia de las elecciones de 2024.

Biden ha realizado menos entrevistas con medios de comunicación que cualquiera de sus predecesores. Hasta ahora ha rechazado entrevistas con medios importantes como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

No obstante, el mandatario hizo una aparición reciente en el programa de Seth Meyers y se unió a los actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en su pódcast 'SmartLess' a finales de marzo.