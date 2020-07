Amador Mohedano, primeras palabras tras la entrevista en 'Sábado Deluxe

03/06/2014 Amador Mohedano termina el año por todo lo alto. El programa de Telecinco Mujeres y Hombres y Viceversa ha decidido confiar en él como su próximo asesor del amor EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD IGNACIO CUENLLAS



MADRID, 12 (CHANCE)



Después de la entrevista que concedió anoche en Sábado Deluxe, Amador Mohedano se ha reunido esta mañana en el hotel donde se ha alojado con todos sus hijos y nietos. Y es que después de estar más de tres meses sin verse a causa del estado de alarma, el exmarido de Rosa Benito ha aprovechado su corta estancia en Madrid para reencontrarse con sus seres queridos.



Allí nos ha confesado que tenía muchas ganas de volver a encontrarse con sus hijos: "Me hacía falta verlos. Ha sido una maravilla, hay algunos que les veo más porque tienen más libertad por su trabajo, y con otros que no" y ¡atención! porque a pesar de que esperábamos que fuera Rosa Benito, Amador nos ha asegurado que: "No falta nadie".



Amador no tiene miedo a ninguna represalia judicial por parte de su sobrina Rocío Carrasco tras la entrevista que dio ayer: "En absoluto, y se me hizo corta la entrevista, me tenían que haber dejado a mí toda la noche. Se me hizo muy corta" y asegura que lo que tiene que hacer es: "Hablar con sus hijos y después si quiere estar peleados con todos nosotros, pues que siga".



El padre de Rosario Mohedano lo tiene claro, el culpable tiene nombre y apellidos y ese es Fidel Albiac: "Creo que es el que influye, aunque la culpa la sigue teniendo ella. Es el que come el tarro". En cuanto a la cantidad económica que le debe Rocío Carrasco, asegura que: "Ni lo voy a protestar, ni lo voy a denunciar. Yo lo que quiero es reconciliación con sus hijos y con sus hermanos".



Por último, Amador Mohedano ha estado en el mismo hotel con Antonio David y asegura que la relación es muy buena: "Antonio David en un par de veces se ha emocionado ahí... Llevamos desde las once de la mañana juntos. También he estado con Kiko Rivera y con Irene Rosales".