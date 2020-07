Nueva York suspende todos los eventos a gran escala hasta el fin del verano

En la imagen, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Nueva York, 9 jul (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este jueves la suspensión de todos los eventos a gran escala que necesiten un permiso de las autoridades de la ciudad hasta el próximo 30 de septiembre en un momento en el que la Gran Manzana está tratando de dar prioridad a los espacios públicos abiertos.

"Con el inicio del proceso de reapertura de Nueva York, los espacios abiertos accesibles son más importantes que nunca", dijo De Blasio en un comunicado remitido a la prensa.

"Aunque me duele cancelar algunos de los eventos más queridos, nos debemos centrar ahora en darle prioridad al espacio de la ciudad para uso del público y continuar así con el distanciamiento social", agregó el alcalde.

Así, las autoridades no darán permiso a ningún evento que interfiera con "Open Streets" o con "Open Restaurants", dos iniciativas que han llevado a que decenas de calles de Nueva York hayan sido declaradas peatonales temporalmente, y a que los restaurantes que no tienen espacios exteriores puedan usar plazas de aparcamiento en las calles para colocar sus mesas.

Tampoco se van a permitir eventos que utilicen más de una manzana de espacio, ni mercados a pie de calle, ni cualquier evento que requiera de un escenario.

Además de esta medida dada a conocer este jueves, la Arquidiócesis de Nueva York anunció que 20 de sus colegios católicos no podrán volver a abrir sus puertas, y tres colegios más tendrán que fusionarse.

La crisis del coronavirus SARS-CoV-2 ha tenido un fuerte impacto económico en los colegios católicos y en toda la arquidiócesis, aseguran las autoridades.

Mientras, con la reapertura de la ciudad de Nueva York, la Sociedad de Conservación de Vida Salvaje anunció planes de reabrir el Zoo del Bronx, el Acuario de Nueva York, el Zoo de Central Park, el Zoo de Prospect Park y el Zoo de Queens el próximo 24 de julio, después de haber permanecido cerrados desde el pasado 16 de marzo.