Portaltic.-Tinder introducirá los chats de vídeo en España en verano

08/07/2020 Videochats en Tinder. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TINDER



MADRID, 8 (Portaltic/EP)



La aplicación de citas Tinder ha comenzado a probar en España una nueva función con la que permite a sus usuarios conocerse a través de chats de vídeo, una característica que solo está habilitada para los 'matches', cuando las dos personas se han dado 'me gusta' mutuamente.



La nueva función, que ya había comenzado a probarse en Estados Unidos, comenzará a llegar a modo de prueba a España y otros países durante este verano, coincidiendo con la nueva normalidad, como ha anunciado Tinder en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.



Los videchat de Tinder, como se conoce a la función, incorporan una serie de funciones de seguridad que los distinguen de las videollamadas habituales, como que solo son posibles entre usuarios que tiene un 'match', es decir, que se han dado 'me gusta' de forma mutua.



Además, los chats de vídeo solo son posibles en los casos en que ambos usuarios activan el icono de vídeo, y no se avisa a la otra persona cuando esta opción se habilita.



Los usuarios de Tinder pueden desactivar los videochat en cualquier momento, y tienen que aceptar las reglas de uso antes de comenzar a usarlos. Al final de cada llamada, es posible enviar un informe reportando cualquier problema.



Los chats de vídeo ya se probaban en Estados Unidos, donde la mitad de los usuarios de Tinder tuvieron una cita por videollamada con un 'match' en el último mes.



Asimismo, Tinder ha anunciado también que comenzará a verificar las fotos de perfil mediante una función de Inteligencia Artificial asistida a los humanos que comprueba si los usuarios son realmente quienes dicen ser.



La verificación se basa en un proceso de seis pasos en el que el usuario tiene que hacerse un selfi con la cámara del móvil. Los perfiles comprobados aparecerán marcados con un signo de 'tick' azul.