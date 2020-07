24/10/2019 Mónica Hoyos habla del drama que está viviendo con un okupa en su casa que le debe 10.000 euros. MADRID, 7 (CHANCE) Mónica Hoyos está pasando por un mal momento. Y es que según ella misma ha confesado, tiene una okupa en casa que no le paga el alquiler desde noviembre de 2019 y que le debe ya la friolera de 10.000 euros. La ex mujer de Carlos Lozano, dolida, habla por primera vez del drama que está viviendo en primera persona: - CHANCE: Has vuelto a primera línea por esa pedida de auxilio por el ocupa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- MÓNICA: "Sí, terrible, cuando la gente no se comporta como deben de comportarse, con principios, la gente debe tener una cierta educación para poder convivir en esta sociedad es terrible. Cuando la gente se aprovecha es terrible".



- CH: Ahora que lo has contado, ha habido alguna reacción.



- MÓNICA: "No lo sé, lo están llevando los abogados, espero y deseo que así sea pero parece ser que se ríen en nuestra cara, por desgracia. Hay muchísima gente que lo está sufriendo en España. Gente mayor. El otro día vi un caso de una pareja de personas mayores que tuvieron que moverse de su casa para ir a casa de su hija por el confinamiento y cuando llegaron estaba ocupada. Eso es el colmo y que nadie los ayude me parece terrible".



- CH: ¿te sientes desprotegida por la ley?



- MÓNICA: "Más que desprotegida lo que me siento es, no solo por mí, por la gente que están toda su vida ahorrando y hacen todo lo posible una propiedad para ellos, tener algo que se lo han currado, sí que están un poco en el limbo, sin nadie que les ampare".



- CH: Es una cuantía alta la que te deben.



- MÓNICA: "Sí, es que he aguantado mucho. He sido buena persona y por eso me pasa esto, tendría que haber actuado en el momento. Yo aconsejo que actúen enseguida y no esperen como yo".



- CH: ¿has ido a la puerta de tu casa para obtener respuesta?



- MÓNICA: "Tengo que esperar. Como todos los españoles, por desgracia. Terrible, es tan injusto que no quiero ni ponerme de mal humor".



- CH: Les llamas por teléfono.



- MÓNICA: "Se ríen en tu cara, creen que tienen el derecho a que tú les mantengas".



- CH: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con esa persona?



- MÓNICA: "No me hace ni caso, yo le he dicho que le regalaba los meses pero me ignora porque considera que tengo que mantenerla, no lo sé, gente sin principios".



Además, Mónica revela el paradero de Carlos Lozano después de varios meses desaparecido asegurando que quien tiene que saber donde está "lo sabe" y que el presentador no tiene "por qué estar explicando nada"