Polonia.- El presidente polaco propone prohibir la adopción a parejas homosexuales

04/07/2020 04 July 2020, Poland, Wroclaw: Polish President and presidential candidate of the Law and Justice (PiS) Andrzej Duda attends an election rally after the first round of presidential elections.



VARSOVIA, 6 (DPA/EP)



El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha propuesto este lunes una reforma constitucional que impediría a las parejas homosexuales adoptar niños, a menos de una semana de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el actual mandatario competirá con el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski.



La propuesta planteada por Duda pasa ahora a manos del Parlamento, donde deberá obtener dos tercios de los votos en la Cámara Baja y una mayoría absoluta en la Alta. El reparto actual no garantiza 'a priori' su aprobación, ya que el Partido Ley y Justicia (PiS) no cuenta con esas cifras.



Duda, que aspira a un nuevo mandato de cinco años, defiende posiciones conservadoras y se ha erigido en un defensor de los valores asociados a la familia tradicional, criticando cualquier posible concesión a la comunidad LGTBI.



Su rival, Trzaskowski, también se ha mostrado en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales, a pesar de que en el pasado sí dio su apoyo a las bodas gays. Ambos se enfrentarán de nuevo el domingo, en la ronda electoral definitiva, a la que Duda llega con una ligera ventaja en los sondeos.



Una de las cuestiones que aún quedaban por cerrar de cara a la cita electoral era si habría un debate televisado entre los dos candidatos, pero finalmente los equipos de campaña de ambos no han logrado ponerse de acuerdo, principalmente por las discrepancias sobre la cadena que debería organizarlo.



La cadena pública había planteado la organización del debate, pero el candidato opositor se ha negado a esta fórmula por considerar que estaría sesgado a favor de Duda y ha propuesto que también participen las cadenas TVN y Polsat, la primera de ellas de propiedad estadounidense.