Previa del partido: Nápoles - AS Roma

El próximo domingo a las 14:45 se jugará el partido de la trigésima jornada de la Serie A, el cual medirá a Nápoles y a Roma en el San Paolo.

Nápoles tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la trigésima jornada después de sufrir una derrota contra Atalanta en el encuentro anterior por un resultado de 2-0. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en 13 de los 29 encuentros jugados hasta ahora y acumulan una cifra de 39 goles encajados contra 46 a favor.

En el lado de los visitantes, AS Roma no pudo hacer frente a Udinese en su último partido (2-0), por lo que espera acabar con su mala racha y encauzar su trayectoria en el campeonato.

En referencia al rendimiento como local, Nápoles ha ganado seis veces, ha sido derrotado en seis ocasiones y ha empatado dos veces en 14 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que AS Roma puede tener ocasión de lograr un resultado positivo en este partido. A domicilio, AS Roma tiene un balance de siete victorias, cuatro derrotas y tres empates en 14 partidos jugados, por lo que se trata de un rival acostumbrado a sacar puntos a domicilio, así que Nápoles deberá estar alerta si no quiere dejarse puntos en casa.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el San Paolo y el balance es de siete victorias, siete derrotas y siete empates a favor de Nápoles. Además, los visitantes no pierden en sus últimas cuatro visitas al estadio de Nápoles. La última vez que se enfrentaron ambos conjuntos en la competición fue en noviembre de 2019 y el encuentro acabó con un marcador de 2-1 a favor de Roma.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por tres puntos a favor de AS Roma. Nápoles cuenta con 45 puntos en el casillero, situándose en el sexto lugar. Por su parte, los visitantes se sitúan en quinta posición con 48 puntos.