España.- La Comisión de Reconstrucción aprueba más de medio millar de medidas para superar la crisis del Covid-19

La comisión creada en el Congreso para la Reconstrucción Socia y Económica ha aprobado este viernes más de medio millar de recomendaciones para salir de la crisis del coronavirus, en las que se incluyen planes de prevención, reservas estratégicas, más inversión en servicios públicos, ayudas económicas y nuevas leyes que fomenten el teletrabajo y los horarios racionales. El documento pasará un último examen en el Pleno del Congreso en la semana del 20 de julio.



Ésta es una selección de las 50 conclusiones más relevantes de los cuatro grupos de trabajo (Sanidad, Políticas Sociales, Economía y Unión Europea) en los que se dividió la comisión presidida por Patxi López.



SANIDAD



-- Promover un pacto social por la sanidad pública y aumentar la inversión hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura.



-- Elaborar un calendario de reformas legislativas ante un posible rebrote del Covid-19 o cualquier otra epidemia.



-- Reforzar con urgencia la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al Covid, singularmente en residencias de mayores y personas con discapacidad.



-- Acabar con la temporalidad de la contratación de los profesionales sanitarios.



-- Poner en marcha una Estrategia Nacional de Transformación Digital del Sistema Nacional de Salud.



-- Incorporar la seguridad sanitaria como parte de la seguridad nacional y redactar una normativa legal para distintos escenarios de emergencias de salud pública y sanitarias.



-- Organizar una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, EPIs, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCIs, respiradores automáticos, etc.).



-- Crear un cuerpo sanitario de reserva con profesionales en excedencia o jubilados, para emergencias o pandemias.



-- Priorizar la compra a fabricantes españoles.



-- Incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos 5 años hasta el 2% del PIB, así como los presupuestos dedicados a proyectos de investigación en salud.



-- Reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica y biotecnológica y legislar para aumentar la transparencia en el desarrollo y producción de fármacos para evitar sobreprecios abusivos.



-- Eliminar los copagos.



-- Impulsar una Estrategia Nacional de Salud Mental.



POLÍTICAS SOCIALES



-- Impulsar un pacto social y político por la racionalización de los horarios y regular el teletrabajo



-- Promover acciones específicas para trabajadoras del hogar, mujeres del medio rural y otros colectivos altamente feminizados y precarizados.



-- Explorar la mejora del sistema de protección por desempleo, garantizando su viabilidad presupuestaria.



-- Estudiar la posibilidad de extender las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda.



-- Poner en marcha la Comisión de Seguimiento y el Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).



-- Impulsar una Ley de Diversidad Familiar.



-- Realizar, con las comunidades autónomas, planes de contingencia para prevenir posibles situaciones de rebrotes del Covid garantizando el derecho a la salud de las personas mayores.



-- Fortalecer la educación pública y mejorar los derechos laborales de sus profesionales, así como aumentar los recursos púbicos dedicados a educación y becas.



-- Universalizar el acceso a la Educación Infantil 0-3 años en condiciones de equidad.



-- Garantizar la alimentación saludable de niños vulnerables durante el curso escolar y luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión.



-- Elaborar el Estatuto del Becario.



-- Implantación de un sistema universitario híbrido (presencial-digital).



REACTIVACIÓN ECONÓMICA



-- Reducir la brecha fiscal con Europa sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas.



-- Desarrollar una Ley de start-ups y empresas innovadoras y buscar un Pacto por la Ciencia y la Innovación para incrementar la inversión total en I+D+I hasta la media de la UE.



-- Alcanzar un Pacto de Estado por la Industria.



-- Avanzar en planes para fortalecer las pymes y elaborar una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social.



-- Promover una reforma de la PAC que garantice la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental durante el periodo 2021-2027.



-- Poner en marcha un Plan de recuperación verde alineado con el Pacto Verde Europeo.



-- Elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas.



-- Estudiar cómo flexibilizar los ERTE para que continúen siendo un instrumento de flexibilidad interna en las empresas según la recuperación de la actividad del sector y poder adaptarse ante posibles rebrotes.



-- Impulsar planes de digitalización de la Administración y para la educación on line.



-- Renovar el actual 'Plan nacional 5G' adoptando una nueva 'Estrategia de Despliegue 5G'.



-- Tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores.



-- Desarrollar Planes de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción y del Sector Turístico.



UNIÓN EUROPEA



-- Promover un Marco Financiero Plurianual teniendo en cuenta los países y sectores más afectados por el Covid.



-- Negociar un fondo de recuperación europeo con recursos suficientes, basado no sólo en transferencias, sino también en préstamos.



-- Acelerar la puesta en marcha del instrumento SURE para apoyar a desempleados, la línea Covid-19 del MEDE para los Estados y el Fondo de Garantías del BEI para las empresas.



-- Confirmar, pasada la pandemia, el compromiso de España con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del nivel de deuda pública.



-- Culminar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria y avanzar en una Unión de Mercado de Capitales que permita que el crédito llegue a las empresas, especialmente a las pymes.



-- Impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades y apoyar la creación de una tasa europea por servicios digitales y a las transacciones financieras.



-- Proponer la eliminación del requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones relativo a la política exterior y de seguridad europea.



-- Impulsar una nueva política de migración y asilo europea eficaz y avanzar en la transversalidad de políticas de igualdad de género e igualdad salarial efectiva.



-- Avanzar hacia una Unión Sanitaria frente a posibles rebrotes o futuras pandemias y reclamar pruebas de estrés a los sistemas sanitarios de los Estados miembros.



-- Realizar listas europeas de medicamentos, vacunas y equipamientos sanitarios básicos, evaluar los procedimientos de compra pública europea de estos productos y reforzar la coordinación en investigación europea para el desarrollo de una vacuna de acceso universal.



-- Aplicar los elementos centrales del Pacto Verde, de la Agenda de Digitalización Europea y de la Agenda Europea de Innovación, y elaborar una política común en el ámbito de las redes digitales, en particular la extensión del 5G.



-- Impulsar planes específicos de recuperación postCovid para las zonas despobladas, islas, regiones ultraperiféricas, e incrementar la participación de comunidades y ciudades autónomas en la formación de la posición española en Europa.



-- Promover un acuerdo entre la UE y Reino Unido que defienda los intereses de España y, pese al Brexit, cooperar con este país para mejorar la seguridad de los flujos de personas y mercancías y aprovechar para impulsar el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar.