Caricom busca alternativas de transporte aéreo tras la desaparición de Liat

En la imagen un registro del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien asumió este viernes la presidencia, por seis meses, de la Comunidad del Caribe (Caricom). EFE/Rajat Gupta/Archivo

San Juan, 3 jul (EFE).- Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) trabajan en la búsqueda de alternativas para el transporte aéreo tras la desaparición por problemas financieros de la aerolínea regional Liat, cuyos accionistas son varios gobiernos del área.

Los líderes de los países del Caricom se reunieron este viernes, por vídeo conferencia, cita que sirvió para pasar el testigo de la presidencia y, sobre todo, para buscar alternativas para el vacío que deja el adiós definitivo de Liat, que durante años luchó por no desaparecer a pesar de sus graves problemas financieros.

La reunión permitió que la presidenta saliente, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, entregara el testigo para los próximos 6 meses al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

Originalmente, la cumbre debía haberse celebrado en la capital de Jamaica, pero debido a la pandemia se llevó a cabo virtualmente.

Los líderes del Caricom han programado otra reunión para septiembre en la que esperan estar físicamente presentes.

AUSENTE PRIMER MINISTRO DE ANTIGUA Y BARBUDA

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, fue una notable ausencia, en respuesta a la decisión de los gobiernos accionistas de la aerolínea regional de poner fin a su andadura.

Además de Antigua y Barbuda, los otros gobiernos accionistas principales de Liat eran Barbados, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

La compañía, fundada en 1956 y que perdió 4,4 millones de dólares en 2019, operaba más de 600 vuelos semanales en su red de quince destinos.

Browne había asegurado que su administración está dispuesta a invertir una cantidad millonaria para volver a capitalizar Liat, aunque su propuesta no tuvo éxito entre sus socios.

En su discurso, Gonsalves, quien es el responsable del área de transporte de Caricom, dijo que ya había mantenido conversaciones con representantes de varias aerolíneas que desean entrar en la región.

Gonsalves dijo que la situación del transporte regional está en manos de los líderes del Caricom para resolverse y que ha mantenido conversaciones con compañías como Caribbean Airlines, Inter-Caribbean, One Caribbean y SVG Air.

"Creo que podremos proporcionar en muy poco tiempo una respuesta para el transporte regional", dijo Gonsalves, tras agregar que quiere dar esa garantía para los pueblos del Caribe.

DIFÍCIL LIQUIDAR LIAT

Mottley, cuyo país, Barbados, controlaba la mayor participación en Liat, señaló que la decisión de liquidar la aerolínea fue difícil, pero que no se disponía de los instrumentos adecuados para que seguir adelante.

"Me complace informar que desde que se hicieron anuncios, a principios de esta semana, sobre la desaparición de Liat seis aerolíneas se han ofrecido para llenar ese espacio", destacó.

Mottley dijo que los gobiernos de los países del Caricom tienen ante sí otros retos como aumentar el gasto en salud, la gestión de los recursos hídricos y potenciar el sector turístico, entre otras prioridades.

Recordó además que el desempleo en la región en algunos casos se ha duplicado e, incluso, triplicado por la COVID-19 y que, por lo tanto, es el momento de que los gobiernos se enfoquen en mantener sus economías en marcha.

Gonsalves dijo que la región estaba entrando en una nueva fase de su desarrollo dado el impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en todos los estados miembros.

Destacó además la que dijo heroica contribución de la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, en inglés), con sede en Trinidad y Tobago, la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad (IMPACS, en inglés), el Sistema de Seguridad Regional (RSS, en inglés), la Agencia de Manejo de Emergencias por Desastres del Caribe (CDEMA, en inglés) durante la crisis del coronavirus SARS-CoV-2.