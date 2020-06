Hospitalizan a leyenda panameña del boxeo Roberto Durán por un resfriado

El panameño Roberto Durán, excampeón mundial de boxeo, fue hospitalizado por un resfriado, anunció uno de sus hijos, quien no descartó que sea por el nuevo coronavirus que azota el país centroamericano.

"Mi papá se sentía un poco resfriado y por eso se tomó la decisión de llevarlo al hospital, ya que tiene un pulmón que no funciona 100% por un accidente en Argentina hace unos años", escribió en su cuenta de Instagram Robin Durán, hijo del boxeador.

Añadió que debido a la edad, 69 años, y a la situación actual de la pandemia en Panamá, el país más castigado por la covid-19 de Centroamérica, los doctores han decidido dejar "bajo observación" al seis veces campeón mundial de boxeo por un "virus de resfriado"

"Rogamos que no sea nada más que el simple virus y no sea covid-19", indicó Robin Durán, quien pidió a los medios de comunicación no ser "alarmistas" con la situación de su padre.

Panamá presentó este jueves 1.007 casos nuevos de coronavirus, el mayor número en un solo día desde que comenzó la pandemia.

En el país centroamericano de unos cuatro millones de habitantes, más de 29.000 personas han sido contagiadas y 564 han muerto, 17 en el último día, por covid-19.

Durán boxeó como profesional desde los 16 hasta los 50 años. Protagonizó 119 peleas, 103 ganadas y 16 perdidas. Lo noquearon cuatro veces y mandó a dormir sobre la lona a 70 de sus oponentes, lo que le valió el apodo "manos de piedra".

En Panamá es un héroe nacional y el deportista más reconocido junto al exbeisbolista y excerrador de los Yankees de Nueva York Mariano Rivera, el excampeón olímpico de salto largo Irving Saladino y los exfutbolistas Rommel Fernández, ya fallecido, y Julio Dely Valdés.

jjr/gma