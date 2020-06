Epidemiólogo sueco dice que OMS cometió ‘error total’ con datos

(Bloomberg) -- El epidemiólogo del Gobierno de Suecia arremetió contra la Organización Mundial de la Salud, acusándola de malinterpretar los datos de covid-19 y exagerar los riesgos para la salud que a los que se enfrenta su país.

Anders Tegnell, el arquitecto de la respuesta menos estricta de Suecia en la lucha contra la pandemia de coronavirus, dijo que la OMS cometió un “error total” al poner a la nación nórdica en una lista que muestra dónde “la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, llevará a los sistemas de salud al borde del colapso de nuevo en Europa”.

La lista, que incluye solo 11 países, no toma en cuenta los matices en la postura de Suecia en las pruebas, según Tegnell.

“Tenemos un mayor número de casos desde que comenzamos a realizar muchas más pruebas en Suecia la semana pasada”, dijo Tegnell el viernes a la radio pública sueca. “Pero podemos ver todos los demás parámetros que medimos, es decir, cuántos casos graves tenemos; están disminuyendo”.

Tegnell dijo que un indicador clave que hay que tener en cuenta es el número de ingresos en las unidades de cuidados intensivos, y dijo que en Suecia el nivel era muy bajo. También señaló que la tasa de mortalidad está disminuyendo.

“Así que, lamentablemente, es un juicio erróneo total de los datos suecos”, declaró Tegnell.

Suecia tiene una de las tasas de mortalidad por covid-19 más altas del mundo, con más fallecimientos por cada 100.000 personas que EE.UU., según datos de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, en ningún momento de la crisis de covid-19 en Suecia su sistema universal de salud estatal ha estado abrumado.

