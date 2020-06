Pentágono enumera 20 empresas chinas controladas por militares

(Bloomberg) -- El Pentágono puso a Huawei Technologies Co. y Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. en una lista de 20 compañías que dice son propiedad o están controladas por el ejército de China, lo que las expone a posibles sanciones adicionales de Estados Unidos.

En cartas a legisladores del 24 de junio, el Pentágono dijo que estaba proporcionando una lista de “compañías militares comunistas chinas que operan en Estados Unidos”. La lista se solicitó por primera vez en la ley de política de defensa fiscal de 1999.

“La lista publicada hoy por el Pentágono es una advertencia inicial pero lamentablemente inadecuada al pueblo estadounidense sobre las empresas estatales y dirigidas que apoyan las actividades del gobierno chino y del Partido Comunista que amenazan la seguridad económica y nacional de Estados Unidos”, dijo el senador republicano Marco Rubio en un comunicado. “La lista solo toca la superficie de la explotación del gobierno chino de los mercados de capitales estadounidenses a expensas de los inversores minoristas y pensionistas, al omitir las redes de compañías afiliadas y subsidiarias”.

Además de Huawei y Hikvision, la lista incluye a China Railway Construction Corp., China Telecommunications Corp, China Aerospace Science and Industry Corp. y Panda Electronics Group.

Nota Original:Pentagon Names 20 Chinese Firms It Says Are Military-Controlled

©2020 Bloomberg L.P.