Italia agradece a los sanitarios su lucha contra la Covid y pide no bajar la guardia

Roma, 22 jun (EFE).- El Gobierno italiano agradeció hoy oficialmente a los médicos y trabajadores sanitarios su lucha contra la pandemia del Covid-19, que ha causado más de 34.600 fallecidos en el país, y pidió una vez más que en estos momentos de vuelta a la normalidad no se baje la guardia.

"Las concentraciones de personas son una bofetada para todos ustedes y para los 34.000 italianos que se han ido", advirtió el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, en su discurso de agradecimiento a los sanitarios durante una ceremonia celebrada hoy en la sede de Protección Civil en Roma.

"La COVID-19 aún está entre nosotros, no debemos bajar la guardia", agregó.

"Todavía estamos librando esta batalla ¡y cuidado con pensar que ya está ganado", señaló, por su parte, el titular de Salud, Roberto Speranza, quien pidió "no olvidar" rápidamente todo lo que ha sucedido en los últimos meses.

El primer ministro, Giuseppe Conte, aseguró que "Italia ha dado una gran demostración de sí misma", al entregar los certificados de agradecimiento a los médicos y enfermeros de las unidades de Protección Civil.

Dijo que el país se vio obligado a afrontar "una prueba muy difícil, exigente e inesperada" y defendió las decisiones adoptadas de confinar primero una zona del norte y después todo el territorio nacional.

También el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, mostró su agradecimiento a los trabajadores sanitarios que estuvieron "en la primera línea" del frente.

"Ustedes han demostrado que la emergencia se supera con los esfuerzos de todos", dijo Borrelli, y explicó que "más de 8.000 médicos y 9.000 enfermeras respondieron a la llamada" para sumarse a la lucha contra la pandemia y viajar a las zonas más afectadas.

Desde que se detectó el primer caso local el 21 de febrero, Italia ha registrado 34.634 fallecidos por coronavirus y más de 238.000 casos totales. oto)