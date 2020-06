Fuerte alza de tiroteos y homicidios en Nueva York, según cifras policiales

Las cifras del Departamento de Policía de Nueva York(NYPD) indican que los homicidios han ascendido un 79,1 % y los tiroteos un 64 % en los primeros cinco meses de 2020. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 20 jun (EFE).- La ciudad de Nueva York ha registrado un importante aumento de tiroteos y de homicidios en lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2019, según el último informe del Departamento de Policía de la metrópoli (NYPD), un incremento que se conoce en medio de las reformas policiales en respuesta a las protestas contra el racismo.

Las cifras indican que los homicidios han ascendido un 79,1 % y los tiroteos un 64 % en los primeros cinco meses de 2020, algo que las fuerzas de seguridad achacan sobre todo a la violencia de las bandas callejeras que se ha producido en todos los distritos de Nueva York, incluso durante la crisis del coronavirus.

En este periodo, se han producido más de 100 tiroteos en comparación con los 61 de la misma etapa del año pasado, mientras que sólo en mayo se han producido 34 homicidios, frente a los 19 que se habían producido ese mes en años anteriores.

Por otra parte, información obtenida por el medio local New York Post también refleja un fuerte incremento de tiroteos en junio, y señaló que desde este lunes se han producido 28 de estos incidentes con 38 víctimas, en comparación con los 12 sucesos de toda la semana pasada.

La subida se produce poco después de que una destacada unidad policial anti-crimen, en la que los agentes operaban vestidos de paisanos y que era conocida por su carácter violento, fuera disuelta como respuesta a las protestas por la violencia policial que se han vivido en Nueva York y en todo EE.UU. en las últimas semanas.

"Esto es lo que querían los políticos: no hay fianzas, nadie en (la prisión de) Rikers y los policías no están arrestando a nadie", dijo al Post un agente visiblemente irritado. "Todas esas cosas llevan a que haya gente paseándose por las calles con armas, disparándose unos a otros", agregó.

Según el informe, las fuerzas del orden también están preocupadas por un aumento en robos del 34 %, que se situó en 1.154 este año comparados con los 861 del año pasado, un incremento que esperan que sea aun más pronunciado para el mes de junio por los saqueos y el vandalismo que tuvieron lugar en Nueva York durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd.

También inquieta que los establecimiento que han permanecido cerrados durante varios meses por la pandemia del coronavirus hayan podido ser objeto de robos que aun no han sido denunciados.

Por la contra, la cifra general de delitos graves ha descendido desde los 8.075 del año pasado a los 6.362 de este, con la bajada, por ejemplo, de las violaciones, que en el mes de mayo decayeron un 33,7 %, con 108 de estos crímenes sexuales en comparación a los 163 del mismo periodo del año pasado.