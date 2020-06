Activistas pintan "bastardo" sobre la estatua de Cervantes en San Francisco

El pedestal vacío donde solía asentarse una estatua del general confederado Albert Pike fue registrada este sábado, después de que la víspera fuera derribada y bandalizada, cerca de Judiciary Square, en Washington DC (EE.UU.) EFE/Samuel Corum

Washington, 20 jun (EFE).- La estatua del misionero español Junípero Serra fue derribada y la del escritor Miguel de Cervantes pintada con las palabra "bastardo" en la ciudad de San Francisco (EE.UU.) en medio de la ola de protestas raciales que vive el país tras el asesinato del afroamericano George Floyd bajo custodia policial, informaron este sábado los medios locales.

Este viernes, los monumentos del misionero español Junípero Serra y Cervantes, ambas en el parque Golden Gate de la ciudad californiana, fueron objeto de vandalismo por parte de los manifestantes según las imágenes difundidas por los medios locales.

Serra, fundador de nueve misiones españoles en California a finales del siglo XVIII, fue recientemente canonizado por el papa Francisco y cuenta con numerosas estatuas en todo el estado así como una escultura en el Capitolio estadounidense.

La estatua de Cervantes, autor de la novela "Don Quijote de la Mancha", apareció con varias pintadas, entre ellas la palabra "bastardo".

Previamente, había sido retirada una estatua de Cristóbal Colón en la misma ciudad.

La Comisión de Arte de San Francisco que ordenó la retirada del monumento a Colón argumentó la decisión al subrayar que "en este importante momento en nuestro país, estamos todos examinando los modos en los que el racismo institucional y estructural se filtran en la sociedad".

"El arte público no es una excepción. En ciudades en todo EE.UU., muchos monumentos históricos están siendo derribados porque las acciones e ideas que simbolizan no merecen ser veneradas. La representación importa. Eso es por lo que podemos, y debemos, continuar creando obras de arte que reflejen nuestros valores y la diversidad de las comunidades a las que servimos", indicó la comisión artística de la ciudad.

Por su parte, desde el centro de estudios The Hispanic Council, que promueve las relaciones entre EE.UU. y España, se criticó estas acciones contra Junípero Serra al asegurar en un comunicado que "este nuevo ataque a su figura carece de rigor histórico".

"Es también un ataque al legado hispano de EEUU y de California, que se debe cuidar y respetar, como el propio Junípero enseñó en su tiempo de dedicación y servicio a la población nativa", agregó la nota.

Este viernes, 19 de junio, se celebró "Juneteenth", fecha en la que se conmemora el fin de la esclavitud y la emancipación de los afroamericanos en Estados Unidos, una decisión que se produce en un contexto de importantes manifestaciones contra el racismo sistémico y la brutalidad policial en el país.

En los últimos días, los manifestantes han atacado varias estatuas de destacadas figuras de la Confederación durante la guerra civil que se libró en entre 1861 y 1865, después de que los estados confederados -sureños y esclavistas- se rebelaran contra el resto del país, la Unión.

Así como otras de conquistadores españoles o de Cristóbal Colón en distintos lugares como Richmond (Virginia), Boston (Massachusetts), Saint Paul (Minesota), Houston (Texas) y Miami (Florida), llegando en algunos casos a derribarlas o decapitarlas.