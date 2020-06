Cuba registra otros diez casos de COVID-19 en una jornada sin fallecidos

Un hombre camina por la calle portando una camiseta con la imagen del 'Che' Guevara y un tapabocas para protegerse del virus, este jueves en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 19 jun (EFE).- Cuba reportó diez nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2 este viernes, todos en La Habana, que dejan en 2.305 el total de casos confirmados hasta la fecha en el país, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En la jornada de hoy no se registraron muertos, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 85, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

Los 10 casos del viernes suponen un descenso respecto a los 15 de la víspera, que habían significado un repunte después de registrarse 14 positivos el lunes, 11 el martes y 7 el miércoles.

Las 17 altas del día superaron a los nuevos contagios, dejando en 2.037 el número de pacientes completamente recuperados, el 88,5 % del total.

Todas las infecciones de coronavirus de hoy se localizan en La Habana, ciudad que se ha convertido en el principal foco de la pandemia en Cuba al acumular casi la totalidad de los nuevos casos en las últimas dos semanas.

De hecho, 13 de las 15 provincias del país (con las excepciones de La Habana y Matanzas) ya comenzaron el jueves la primera fase de la desescalada que incluye, entre otras medidas, la reanudación del transporte público urbano y el turismo solo para locales.

El doctor Duran advirtió, en todo caso, que no es momento de bajar la guardia y pidió a la población que mantenga al máximo las medidas preventivas como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

De los diez contagiados del viernes, cinco son contactos de casos confirmados y en otros cinco no se ha precisado aún la fuente de infección. Siete no mostraban síntomas en el momento de la prueba.

Los casos del día se detectaron entre 2.543 muestras PCR completadas la víspera, lo que eleva a 146.276 las pruebas de este tipo realizadas en la isla, complementadas con test rápidos procedentes en su mayoría de China.

En los hospitales cubanos permanecen ingresados 181 pacientes con el virus, de los que 180 evolucionan sin complicaciones y uno está en estado crítico.

Además de los casos confirmados, otras 139 personas se someten a vigilancia en centros sanitarios por ser sospechosas de portar la enfermedad, mientras 664 están aisladas en sus hogares por el mismo motivo.