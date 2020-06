Rashford seguirá luchando contra la pobreza después de la victoria ante Johnson

Marcus Rashford. EFE/EPA/PETER POWELL /Archivo

Londres, 17 jun. (EFE).- Marcus Rashford, jugador del Manchester United, quiere seguir dando más pasos en la lucha contra la pobreza después de conseguir que el Gobierno británico prolongase el cheque de comidas durante el verano para los niños desfavorecidos.

El jugador inglés logró que el ejecutivo de Boris Johnson extendiese el cupón de comidas gratis durante todo el verano, después de anunciar que no lo haría y que éste solo funcionaría durante el período escolar.

El futbolista se ha convertido en un icono de la lucha contra la pobreza en el Reino Unido al haber recaudado durante el confinamiento más de 20 millones de libras dirigidas a alimentar a los niños en situación de exclusión, pero su tarea no acaba aquí.

"Esto nunca ha ido sobre mí ni sobre la política. Esto ha sido un grito de ayuda para los padres de todo el país y yo solo les he dado una plataforma desde la que se les escuchara", dijo en un escrito Rashford.

"Estoy orgulloso de ver que hemos escuchado y hemos hecho lo correcto. Queda mucho por hacer y estoy agradecido de que le hayamos quitado una preocupación de encima a todas esas familias. El bienestar de nuestros niños siempre tiene que ser una prioridad", añadió el futbolista.

En declaraciones a la cadena británica BBC, Rashford apuntó que no quiere que esto sea el final y que quedan más pasos que dar en el futuro.

"La gente lo está pasando mal todo el año, así que necesitamos aprender más acerca de su situación y la mejor manera de ayudarlos", aseguró. EFE

