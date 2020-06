El delantero brasileño Jô regresa por tercera vez al Corinthians

El jugador del Corinthians Jô. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Sao Paulo, 17 jun (EFE).- El delantero brasileño Joao Alves de Assis Silva, más conocido como Jô, jugará por tercera vez en el Corinthians, esta vez con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, anunció este miércoles el club de Sao Paulo.

El jugador, de 33 años, vestirá la camiseta del conjunto albinegro, donde se formó y con el que ganó dos títulos de Liga (2005 y 2017), entre otros trofeos.

"Es un placer inmenso volver a vestir esta camiseta, a la que tengo un cariño inmenso, un amo y un respeto muy grande", dijo Jô en declaraciones al club paulista.

El veterano goleador se encontraba sin equipo después de rescindir su contrato con el Nagoya Grampus de Japón, donde pasó las dos últimas temporadas tras dejar precisamente el Corinthians a finales de 2017.

Ese año, Jô fue el máximo goleador del Campeonato Brasileño, junto con Henrique Dourado, entonces en el Fluminense, al anotar 18 tantos que sirvieron para que el Corinthians se proclamase campeón de la Liga.

El atacante tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo que incluye pasajes por el CSKA de Moscú, Manchester City, Everton y Galatasaray.

Cerrada su trayectoria en el Viejo Continente, volvió a su país natal al fichar en 2011 por el Internacional y un año después por el Atlético Mineiro, con el que ganó una Copa Libertadores (2013).

En 2015, inició un corto periplo por ligas exóticas, primero en el Al-Shabab, de Emiratos Árabes, y posteriormente en el Jiangsu Suning chino.

Llegó a ser convocado con la selección brasileña para disputar la Copa Confederaciones de 2013, donde resultó campeón, y el Mundial de 2014.

Jô podrá ejercitarse con el resto de sus compañeros a partir de julio después de que el Gobierno de Sao Paulo, el estado brasileños más castigado por la pandemia de coronavirus (10.694 muertes y 178.202 casos), haya autorizado los entrenamientos de los equipos de fútbol de la región.

No obstante, aún no hay para el retorno de las competiciones oficiales en Sao Paulo, pues la curva epidemiológica aún se encuentra en fase creciente.

En Río de Janeiro, el segundo más afectado por el COVID-19 (7.672 óbitos y 79.572 contagios), los equipos entrenan desde hace algunas semanas y está previsto que los torneos regionales se reinicien esta misma semana, aunque algunos clubes no están de acuerdo.