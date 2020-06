Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Pekín intensifica las medidas para combatir el nuevo brote; el segundo día de testimonio de Powell, y EE.UU. planea un cambio de sus compromisos arancelarios en la OMC.

Restricciones en Pekín

El número de casos en Pekín del nuevo brote de coronavirus subió a 137, y las infecciones relacionadas con este foco se propagan lejos de la ciudad. Además de los cierres de escuelas, las autoridades ordenaron la cancelación de cientos de vuelos hoy, interrumpiendo lo que era una fuerte recuperación en el mercado de viajes nacionales del país. En otras partes, el brote sigue devastando América del Sur, y Brasil registró un récord de 34.918 casos ayer. En Estados Unidos, los casos aumentaron en Florida, mientras que las hospitalizaciones en Texas alcanzaron un récord. Sigue habiendo preocupación a que algunos estados puedan haber reabierto demasiado rápido.

Powell: Segunda parte

El presidente de la Fed, Jerome Powell, regresa hoy al Congreso, esta vez frente al Panel de Servicios Financieros de la Cámara, a partir de las 12:00 pm. En el testimonio de ayer presentó una perspectiva cautelosa para la economía estadounidense, diciendo que incluso una mejora significativa en la situación del empleo puede dejar al mercado laboral “muy por debajo” de los niveles vistos antes del cierre de la pandemia. El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, se hizo eco de ese ánimo en un discurso distinto ayer en el que advirtió que el daño económico podría amenazar la estabilidad de las expectativas de inflación.

Compromiso con la OMC

También en Washington hoy, el jefe de comercio del presidente Donald Trump, Robert Lighthizer, dirá al Comité de Finanzas del Senado que ha llegado el momento de que EE.UU. renegocie su compromiso arancelario fundamental en la Organización Mundial del Comercio, según los comentarios preparados. También se dirigirá al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, donde dará una actualización sobre la política comercial centrada en China de la Casa blanca. Si bien los datos muestran que el comercio con la segunda mayor economía del mundo ha caído, el superávit de otras naciones como Vietnam y México ha aumentado. Hablando de relaciones internacionales, el Gobierno de EE.UU. ha presentado una demanda para bloquear la publicación del libro revelador del ex asesor de seguridad nacional John Bolton.

Mercados mixtos

La batalla continua entre la preocupación por los aumentos en los casos de virus y el optimismo sobre las medidas de estímulo aún no muestra un claro ganador en los mercados. El índice MSCI Asia-Pacífico subía un 0,1%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 0,4% a la baja. En Europa, el Stoxx 600 avanzaba un 0,2% a las 5:50 am y los inversores favorecieron más sectores defensivos. Los futuros del S&P 500 se mantenían sin cambios en términos generales, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,743% y el petróleo caía.

También hoy...

Se espera que los datos de permisos de construcción y de inicio de viviendas de EE.UU. para mayo, publicados a las 8:30 am, muestren un fuerte repunte de los pésimos datos de abril a medida que se reanuda el empleo en la construcción. El IPC canadiense para mayo también sale en ese momento. Los operadores de crudo estarán atentos a los datos de inventarios a las 10:30 a.m. tras el auge de la semana pasada a un nivel récord. Además de Powell, también tendremos noticias de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, más adelante en la jornada. Los resultados de empresas de hoy incluyen los de ABM Industries Inc.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.