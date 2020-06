Médicos acusan a asociación nicaragüense de incluirlos entre muertos de COVID

Según el Ministerio de Salud, Nicaragua registra 55 fallecidos y 1.464 casos confirmados de COVID-19. Mientras el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza 1.289 muertos y 4.971 casos sospechosos de dicho padecimiento en el país. EFE/Carlos Herrera/Archivo

Managua, 15 jun (EFE).- Dos médicos nicaragüenses interpusieron este lunes una denuncia ante el Ministerio Público en contra de una asociación de médicos por presuntamente informar en redes sociales y medios de comunicación que habían fallecido por COVID-19.

La denuncia fue interpuesta por los galenos Guadalupe Esperanza Ruiz Joya y Rubén Flores Villavicencio en contra de la Asociación Médica Nicaragüense, reportó la emisora sandinista La Primerísima.

Los denunciantes señalaron directamente a la doctora Greta Solís Vargas, dirigente de la Asociación Médica Nicaragüense, de haber dañado su moral e imagen.

"Desde que difundieron a nivel nacional e internacional mi supuesta muerte, me he puesto mal de salud", aseguró la doctora Ruiz Joya, según la emisora.

"Yo quiero que la doctora Greta Solís Vargas dé la cara, porque me puso en una lista de médicos fallecidos y también mintió al decir que soy trabajadora del hospital (público) Alemán Nicaragua, y no es cierto, porque apenas estoy saliendo de mi servicio social", agregó.

En tanto, Flores Villavicencio dijo que la Asociación Médica Nicaragüense también lo anunció como fallecido de COVID-19.

"A mí me han lesionado mi dignidad como ser humano, también a mi familia", sostuvo el médico, que acusó a ese gremio de estar haciendo un "trabajo político para boicotear el sistema de salud y las distintas acciones que está ejerciendo el Ministerio de Salud para contener la pandemia".

El abogado de ambos médicos denunciantes explicó que acusarán a los dirigentes de la Asociación por los delitos de lesiones psicológicas y daños morales.

ASOCIACIÓN NIEGA LISTA

En una declaración, la Asociación Médica Nicaragüense negó que ellos hayan elaborado una lista con nombres y apellidos de los galenos fallecidos por COVID-19.

"Nuestra misión es y seguirá siendo promover la más elevada conducta ética y profesional en la atención de los pacientes y pueblo en general, así mismo informar y recomendar de manera responsable las medidas de prevención y autocuido en el contexto de la pandemia", sostuvo.

Los médicos independientes han señalado al Gobierno de intentar acallar su voz por las críticas que le han hecho por el manejo de la pandemia.

El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por no establecer restricciones ni haber suspendido las clases en medio de la pandemia.

El presidente del país, Daniel Ortega, se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.

Según el Ministerio de Salud, Nicaragua registra 55 fallecidos y 1.464 casos confirmados de COVID-19. Mientras el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza 1.289 muertos y 4.971 casos sospechosos de dicho padecimiento en el país.