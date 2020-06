Whatsapp habilita en Brasil los pagos digitales a través de la aplicación

Fotografía de un teléfono móvil con el logo de la aplicación tecnológica WhatsApp. EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Nueva York, 15 jun (EFE).- El servicio de mensajería instantánea Whatsapp, propiedad de Facebook, informó este lunes que ha puesto en marcha en Brasil el servicio de pago digital para "enviar dinero de manera segura y realizar compras en negocios locales sin salir del chat".

A través de una nota, Whatsapp indicó que, debido a la incipiente costumbre de los ciudadanos brasileños de contactar a través de su aplicación con las empresas mediante mensaje, a partir de ahora además de ver el catálogo también podrán realizar compras y pagar sin salir de la aplicación.

"Simplificar la forma de enviar pagos puede contribuir a que cada vez más empresas se unan a la economía digital y, a su vez, abrir nuevas oportunidades de crecimiento", dijo la compañía, que destacó la importancia de la medida en un contexto de pandemia en el que es obligatorio practicar el distanciamiento social.

Actualmente Brasil es el segundo país más castigado por la pandemia y ayer reportó 612 nuevos fallecidos en el último día, lo que eleva la cifra total de muertes a un total de 43.332 mientras que el número de casos confirmados ascendió hasta los 867.624.

La aplicación utilizará la tecnología de Facebook Pay y será necesario el uso de un código PIN especial de seis dígitos o una huella dactilar a fin de evitar operaciones no autorizadas.

El servicio será compatible con tarjetas de débito y crédito de Banco do Brasil, Nubank y Sicredi en las redes de Visa y Mastercard, si bien la empresa trabaja con otras compañías para ampliar el servicio.

"Las opciones de enviar dinero y realizar compras mediante WhatsApp no tienen ningún costo para los usuarios individuales. Las empresas, por su parte, pagarán una tarifa por el procesamiento, similar al importe que posiblemente ya pagan a la hora de aceptar operaciones con tarjetas de crédito", explicó la compañía.