"No espero ninguna gran operación" en el mercado de fichajes, dice Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, augura un "enfriamiento en la venta de jugadores" en la próxima ventana de fichajes por la pandemia del coronavirus, por lo que no espera "ninguna gran operación".

"Es evidente que va a haber bastante menos operaciones de venta de jugadores", dijo Tebas este jueves en una rueda de prensa telemática con medios internacionales.

"Si el año pasado en la ventana de verano se puede decir que hubo operaciones de venta por unos 3.000 millones de euros (3.408 millones de dólares), eso va a disminuir muchísimo. Yo creo, y esto no es un dato matemático, que no superaremos de dinero, de operaciones en efectivo, más de 800-1000 millones de euros (909-1.136 millones de dólares) en esta ventana de verano (boreal) que empezará un poco más tarde", explicó Tebas.

El presidente de la liga española apuntó que frente a esta rebaja de transacciones en efectivos "habrá más trueque" de jugadores.

"Operaciones con trueques de un gran jugador de un club con otro gran jugador y que no haya operación en efectivo es probable que se den, pero esa operación no genera movimiento económico, sólo movimientos contables en los balances de los clubes", añadió Tebas, insistiendo en que "no espero ninguna gran operación".

El máximo mandatario de LaLiga afirmó que todavía se está debatiendo las fechas de la próxima ventana de fichajes, tras la modificación de calendarios por la pandemia de coronavirus, pero apuntó a que pueda ser un periodo entre finales de julio y octubre.

"Terminará unas semanas o una semana antes de que empiece la fase de grupo de Champions, que eso será en octubre de este año y creo que se abrirá una vez que se terminen las competiciones, a finales de julio", dijo Javier Tebas.

gr-pve/psr