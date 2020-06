El grupo de country Lady Antebellum se llamará Lady A para evitar el racismo

(De izq a der) En la imagen, Dave Haywood, Hillary Scott, Charles Kelley, de Lady Antebellum, ahora Lady A. EFE/Nina Prommer/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 11 jun (EFE).- El grupo estadounidense de música country Lady Antebellum, uno de los más exitosos del género y ganadores de siete premios Grammy, cambiará su nombre a Lady A, ya que el término anterior es una palabra asociada con la esclavitud en el sur de Estados Unidos.

La banda musical confirmó este jueves el cambio en un anuncio en redes sociales, al tiempo que lamentó no haber tenido en cuenta las connotaciones de la palabra después de "haber abierto los ojos" en estas últimas semanas hacia "las injusticias, la desigualdad y los prejuicios que las personas negras siempre han enfrentado".

"Antebellum" es un término que significa anterior a la guerra y que en la cultura estadounidense está estrechamente vinculada con el momento en el que los estados del sur del país defendían la esclavitud, práctica que llevó al conflicto bélico contra los territorios que la abolieron.

"Cuando comenzamos hace casi 14 años, nombramos a nuestra banda en honor a la casa de estilo sureño 'antebellum' donde tomamos nuestras primeras fotos. Como músicos, nos recordaba a toda la música nacida en el sur que nos influyó", indicó el grupo.

"Pero lamentamos decir que no tomamos en cuenta las asociaciones que sopesan esta palabra que se refiere al período de la historia anterior a la guerra civil, que incluye la esclavitud", explicó.

Ahora, la banda se llamará Lady A, un apodo ya utilizado por sus seguidores.

La decisión se tomó, según escribieron, después de un período de "reflexión personal, discusión oración y muchas conversaciones honestas con algunos amigos y colegas negros más cercanos".

No es la única consecuencia en el mundo cultural por la ola de protestas contra el racismo que recorre Estados Unidos.

La plataforma de "streaming" HBO Max aseguró ayer que la retirada de "Lo que el viento se llevó" de su catálogo en Estados Unidos es temporal, ya que volverá con una explicación de su "contexto histórico" que señale los prejuicios raciales que contiene.

"La película volverá con una discusión de su contexto histórico y una denuncia de esas mismas representaciones, pero se mostrará tal y como se creó originalmente, porque hacer lo contrario sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron", explicó un representante de la compañía.

Asimismo, tras las peticiones de reforma policial, se han cancelado los programas de televisión sobre policías "Live PD" y el histórico "Cops".