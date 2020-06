Tania Benítez, la productora mexicana que busca cambiar el cine desde dentro

Fotografía cedida este miércoles por la agencia PinPoint que muestra a la productora Tania Benítez mientras posa, en Ciudad de México (México). EFE/ PinPoint /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 10 jun (EFE).- Tania Benítez es una productora mexicana de 29 años que ha participado en 12 películas hasta el momento y se ha adentrado en las entrañas del mundo del cine y la televisión para intentar cambiar desde dentro, según dijo en una entrevista con Efe, los elementos que considera que deben ser reformulados.

Actualmente es vicepresidenta de producción en THR3 Media Group, fue nombrada recientemente miembro en el Producers Guild of America y ha logrado se la primera mujer productora mexicana aceptada dentro de la Organización Comercial, organismos en los que, de manera muy diferente en cada uno, busca dar voz al cine joven mexicano.

Benítez ha producido cintas como "Vuelven" (2017), "La Boda de Valentina" (2018), "Detrás de la Montaña" (2018) y "Pobre Familia Rica", que planea su estreno próximamente.

Además, la cinta "Detrás de la Montaña" participó en el festival en línea "We Are One Film", organizado por el festival Tribeca de Nueva York ante la cuarentena por coronavirus y la imposibilidad de acudir a recintos y salas de cine.

Este evento virtual aglutina festivales de múltiples lugares del mundo entre los que se encuentra el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde la película se presentó en la última edición, y, por su éxito, el festival apostó ella para ser presentada a través de YouTube de manera gratuita (con la posibilidad de aporte para la OMS) como parte del We Are One Film Festival.

TENDER PUENTES Y DAR VALOR A LA PROFESIÓN

Con respecto a sus éxitos, Benítez se resta un poco de importancia e insistió en que ha sido muy afortunada de haber dado con buenos proyectos.

"Creo que he tenido una carrera muy afortunada, por tener proyectos que logran proyección en México y también en el extranjero, eso es lo que me permitió aplicar a pertenecer al sindicato", explicó.

Para ella poder estar en el sindicato Producers Guild of America es la oportunidad de aprender de la experiencia de la industria cinematográfica de Hollywood y de estar cerca de personas que admira, algo que le emociona en lo personal pero también en cuanto a poder llevar nuevos proyectos a México.

De hecho, podría parecer que la industria de dos países tan cercanos y tan productivos audiovisualmente tienen un puente fuerte que los une pero en la práctica, según expresó la productora, este vínculo "necesita construirse y fortalecerse mucho más".

"Una de las metas más fuertes que tengo es que fortalezcamos relaciones entre ambos países porque México tiene muchísimo que aportar, no solo de manera local, sino también en proyectos conjuntos", concretó.

EN DEFENSA DEL CINE MEXICANO

Benítez se mostró decidida a dar valor al papel del cine dentro de la economía mexicana y la necesidad de apostar por lo audiovisual.

"Considero la industria mexicana del cine tiene un papel muy importante y tenemos mucho que ofrecer. Lo que he venido defendiendo es que es una puerta tremenda de crecimiento del país, y que es importante apostar por esto. Me parece una apuesta sana y buena donde México tiene todo por ganar", sentenció.

Además, también consideró que, aunque han aumentado en número, todavía falta mucho para que las mujeres tengan el lugar que se merecen en todos los puestos de trabajo relacionados con cine y televisión, algo por lo que también lucha desde su trinchera.

El trabajo de productor consiste esencialmente en ser representante legal de una obra cinematográfica responsable de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una película, por lo que es una labor multidisciplinar que habitualmente, dijo Benítez, casi nadie quiere hacer.

Sin embargo, para ella, que empezó como becaria en la película "Después de Lucía" (2012), es una profesión en la que "te toca divertirte y sufrir pero tienes con quien ir a la batalla", terminó.

